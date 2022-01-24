Türkiye’den uzman geldi

Dünyada her geçen gün özellikle orta ve lüks sınıf restoranlarda şarap sunumuna verilen önem artıyor.

Eskiden sadece restoranlarda sunulan bu tarihi içki şimdilerde barlarda, şarap konusunda ihtisaslaşmış cafe’lerde de müşterilerle buluşuyor. Özellikle a la carte restoranları olan oteller personellerini bu konuda özel eğitimlere tabi tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde Merit Grubu tüm otellerinin Yiyecek-İçecek departmanlarında çalışan şefleri ve şarap sunumu yapan personeli için bir haftalık “Sommelier” (Şarap Uzmanı) eğitimi gerçekleştirdi. Şarap sunumu, tadımı, servisi ve şarapla uyumlu yiyecekler konularını içeren eğitim programının sonunda katılımcı personele sertifika ve rozetleri verildi. Başlangıç, orta ve uzman kategorilerinde birinci olan personele sertifika ve rozetleri Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk tarafından takdim edildi.

Net Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, departman müdürleri ve personelin katılımıyla Merit Royal Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitimin ilk günü Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar’ın açılış konuşması ile başladı.

Arar: Ender mesleklerden biri

Dünyada sevmeden yapılan birçok meslek olduğunu belirten Arar, şarap uzmanlığının ise sevmeden yapılamayacak ender mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Batıbay: Şarap barları yaygınlaşıyor

Eğitimin açılış etkinliğinde söz alan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Daryal Batıbay, şarabın bir kültür olduğunun altını çizerek şarabın diğer yiyecek ve içeceklerden apayrı olduğunu ve dünyada da her geçen gün şarap barlarının yaygınlaştığını belirtti.

Yalçın: Mutluluk duyduk

10-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı Master Sommelier Club, Türkiye Şarap Üstatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Akademik Şarap Endüstrisi ve Eğitim Danışmanı Murat Yalçın tarafından yürütüldü.

Daha önce ABD’nin Miami kentinde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yiyecek & içecek sektöründe yönetici pozisyonlarında çalışmış, şaraba gönül vermesi ile kendini şarap uzmanlığına adamış ve Türkiye’de birçok şarap fabrikasının kurulumunda danışmanlık yapmış olan Yalçın, pırıl pırıl gençlerin bu alanda uzmanlaşmak üzere gösterdikleri çabadan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 11:15