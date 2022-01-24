Anısı hep yaşatılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını, dünyanın en yüksek 5 zirvesinde dalgalandıran Birkan Uzun’un efsanesi, Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuval üzerine akrilik boya ile yaptığı tablo ile ölümsüzleşti. Eser, Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Genç yaşında, ülkesinin bayrağını, dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırarak, KKTC’nin varlığını bütün dünyaya duyurma bilincini ve cesaretini gösteren Birkan Uzun’un efsanesi Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak. Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva, Birkan Uzun’un kısa bir süre önce KKTC bayrağını, Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesine diktiği anı, tuval üzerine akrilik boya ile yansıtarak, bu büyük zaferi ölümsüzleştirdi.

Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmeye başlanan eser, Birkan Uzun’un genç yaşında ortaya koyduğu cesareti ölümsüzleştirerek, Uzun’un Kıbrıs Türk gençlerine ilham vermeyi sürdürmesini amaçlıyor.

Herkesi gururlandırmıştı

Birkan Uzun’un, Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdığı anı gösteren fotoğraf karesi medyaya düştüğünde, bütün Kıbrıs Türklerinin yüzünde, kaynağını yaşadıkları büyük gururdan alan büyük bir gülümseme belirmişti. 1 Ocak 2022’de aramızdan ayrılan 28 yaşındaki Birkan Uzun, 2016’da henüz 23 yaşında iken, ülkesinin bayrağını dünyanın en yüksek 7 zirvesinde dalgalandırmaya karar vermiş ve Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’ndan başlayarak bu hedefe adım adım yürüyerek 5 yılda dünyanın en büyük 5 zirvesine KKTC bayrağını dikmişti. 16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesine tırmandığında hedefine ulaşmak için önünde sadece iki büyük zirve kalmıştı. Bu yıl Endonezya’da Carstensz Piramidi’ne tırmanmayı ve son olarak 2023’te Everest’e tırmanmayı planlıyordu. Ancak talihsiz bir kaza sonucu hayata veda eden Uzun, tüm ülkeyi yasa boğmuştu.