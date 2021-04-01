Kuzeyde 35, güneyde 434 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 31'i yerel 35, Güney Kıbrıs’ta 434 yeni vaka saptandı.

Kuzeyde dün yapılan test sayısının 6 bin 78 olduğu, 35 hastanın taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı.

Vakalardan 7’sinin Lefkoşa, 15’inin Gazimağusa, 7’sinin Girne, 2’sinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 1, Gönyeli-2, Değirmenlik-1, Yenikent-1,Ortaköy-1, K.Kaymaklı-1

Girne: Girne Merkez- 2, Alsancak-5

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -3, Görneç-1, Baykal-5,Çanakkale- 1, Sakarya-2, Ergenekon Köyü- 1 , Gülseren-1 ,Karakeşliler Bölgesi- 1

İskele: Dipkarpaz-1, İskele Merkez-1.

Ambulans şoförü pozitif

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 112 acil serviste görev yapan bir ambulans şoförünün Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Elde edilen bilgilere göre 3 ambulans şoförü ile iki hemşire temaslı iken test sonucu pozitif çıkan şoför tedavi altına alındı.

Güneyde artış sürüyor

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün 51 bin 301 test yapıldı, bunlardan 434'ü pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 45 bin 864'e yükseldi.