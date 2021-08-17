Bulup getirmeli

Gaziköy’de önceki akşam meydana gelen olayda polis çavuşu Fahri Toklu’yu kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Gökhan Takımcılar yakalanamadı. Olay esnasında Gökhan Takımcılar’ın yanında olan akrabası Ecevit Takımcılar ise dün akşam saatlerinde Akdoğan’da bir akrabasının evinde tespit edilerek, tutuklandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğum bakımda olan Toklu’nun durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi başında suçluları yakalamaya çalışırken üç yerinden bıçaklanan Fahri Toklu’yu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ailesi güneyde

Gaziköy’de çalıntı araç meselesiyle ilgili soruşturma yapmak isteyen polis çavuşu Fahri Toklu’yu bıçakla ağır yaralayan Gökhan Takımcılar her yerde aranıyor.

Polis ekipleri dün gün boyu ve gece zanlıyı bulmak için aramalarını sürdürdü. Ancak tüm aramalara rağmen Takımcılar bulunamadı. Gökhan Takımcılar’ın Güney Kıbrıs’a kaçtığı tahmin edilirken, annesinin Limasol’da dayısının ise Baf’ta yaşadığı öğrenildi.

Ecevit yakalandı

Olay esnasında Gökhan Takımcılar’ın yanında olan akrabası Ecevit Takımcılar ise dün akşam saatlerinde Akdoğan’da bir akrabasının evinde tespit edilerek, tutuklandı. Takımcılar'ın bugün mahkemeye çıkarılması beklenirken, Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tatar’dan geçmiş olsun ziyareti

Bu arada Toklu’yu hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkede huzuru ve güveni sağlayan polislerimize teşekkür ederken, bu çirkin saldırıyı çok sert şekilde kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Teşkilatı’nın çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu ve her zaman polisin yanında olduğunu belirtti.

Ziyarette Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete, Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Ne olmuştu

Gaziköy’de meydana gelen olay şöyle gelişmişti:

Akdoğan’da T.M. isimli erkek bir şahsın park halinde aracı dün öğle saatlerinde restoranın önünden çalınmıştı.

T.M. polisi arayarak, durumu bildirmişti. Gazimağua polisi ve bölge karakolları araç hırsızlığı konusunda bilgilendirilmişti.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli ekipler hırsızı bulmak için devriye gezerken, Gaziköy'de bir arazi içerisinde, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaşmıştı.

Polis ekipleri, araçta bulunan Gökhan Takımcılar ile akrabası Ecevit Takımcılar’dan izahat istemişti. Gökhan Takımcılar, polise direnmiş, kendisini gözaltın almaya çalışan Toklu’yu kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Olayın ardından Gökhan Takımcılar ile Ecevit Takımcılar araçlarına binerek, kaçmıştı.

Akdoğan bölgesinde yapılan aramalar sonucu Gökhan Takımcılar'ın kullanımındaki çalıntı araç terk edilmiş bir halde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 10:25