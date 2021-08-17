Bir ay içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de yaşanan olayda kavgalı olduğu imam nikâhlı eşine bıçakla saldırdığı; karnından ve ellerinde kesi oluşmasına neden olduğu iddia edilen Suat Aksu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı aleyhine getirilen iddiaları reddederken, “Aslında eşim beni yaraladı” dedi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın 14 Ağustos 2021 tarihinde 04.30 sıralarında zanlı ile E.E.’nin birlikte yaşadığı evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının daha önce tartıştığı imam nikahlı eşi E.E.’yi uyuduğu esnada karnından bıçakla yaraladığını, bu esnada uyanan genç kadının kendisini korumak için direndiğini söyledi. Polis, E.E.’nin karnında 3 santim yüzeysel sıyrık oluştuğunu, ayrıca bıçağı almaya çalıştığı esnada yüzük parmağında 3, elinin üst kısmında santim kesi oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının genç kadına saldırırken, “Seni öldüreceğim” diyerek, tehdit ettiğini de belirtti.

İmam nikahlı eşinden özür diledi

Polis memuru, zanlının daha sonra imam nikâhlı eşinden özür dileyerek, kendisini bağışlamasını istediğini, alıp Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürdüğünü ifade etti.

Polis, hastanenin durumu kendilerine bildirdiğini, ihbar üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 4 tane bıçak bulunarak, kanıt olarak alındığını söyledi. Polis, yapılacak incelemenin ardından olayda kullanılan bıçağın tespit edileceğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam edeceğini, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Zanlının 7 Haziran 2021 tarihinde 60 gün vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresinin 10 gün önce dolduğunu kaydeden polis, yasal statüsünün sonlandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı yine suçlamaları reddetti, eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken kesilerin oluştuğunu iddia etti.

Zanlı, “Daha önce eşim beni birçok kez yaraladı. Kemiğimi bıçakla kesti, şikayetçi olmadım. Bu olayda da suçum yoktur” dedi.

Aktarılan olguları ve beyanları değerlendiren mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 10:12