Avrupa hayal oldu

Sahte Belçika ve Fransa kimlikleriyle Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Kongo uyruklu Nathan Luvukumuna Dibiko (24) ile Julia Lyiaza Bonkena (22) Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Dibiko’nun öğrenci olduğu, Bonkena'nın ülkede 2 yılı aşkın süredir kaçak kaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Nathan Luvukumuna Dibiko’nun sahte Belçika kimliği, Julia Liyaza Bonkena’nın ise sahte Fransa kimliği ile Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek istediklerini söyledi. Polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında geçiş yapmaya çalışan zanlıların kendi adlarına düzenlenen sahte kimlikleri görevli muhaceret memuruna verdikleri esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Nathan Luvukumuna Dibiko’nun 30 Mart 2019 tarihinden beri Kongo pasaportu ile KKTC'ye giriş yaptığını, öğrenci izni bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, Julia Lyiaza Bonkena'nın ise 5 Temmuz 2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların üzerlerinde tespit edilen kimliklerin kime ait olduğunun araştırılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.