‘Sirkat’ suçu işlediler

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen ve içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı polise teslim etmek yerine çalan Nadir Polat ve Uğur Çamlıca, kamera görüntülerinden tespit edilerek, gözaltına alındı.

Olaydan 3 gün sonra yakalanan zanlılar, aldıkları 5 bin 500 TL, 40 Sterlin ve 30 Euro parayı taksiciye geri verdi.

Taksi şoförü O.K.Ö. şikâyetinden vazgeçse de zanlılar, “Bularak sirkat” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Nadir Polat ve Uğur Çamlıca’nın 10 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.30 sıralarında Yenişehir’de Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde O.K.Ö.’nün düşürmüş olduğu ve içerisinde 5 bin 500 TL, 40 Sterlin ve 30 Euro nakit paranın bulunduğu cüzdanı aldıklarını söyledi. Polis, kaybolan cüzdan ile ilgili soruşturma başlatıldığını; zanlıların 13 Ağustos 2021 tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu para cüzdanı tasarruflarında bulunarak emare alındığını açıkladı.

Şikayet geri çekildi…

Polis zanlıların O.K.Ö.’nün zararını ödediğini ve şikâyetin geri çekildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.