Yanlıştan dönüldü

Güven Yapı Kooperatifi’ne 2018’de 49 yıllığına kiralanan Girne’deki dağlık arazide konut inşaatının başlaması sonrasında harekete geçen Yeşil Barış Hareketi dün sabah mahkemeden ara emri aldı. Böylece inşaat çalışmaları durdurulurken, hükümete de kira sözleşmesinin iptali yönünde çağrı yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun dün yaklaşık 7 saat süren toplantısında Güven Yapı Kooperatifi’ne kiralanan arazi sözleşmesinin iptali yönünde karar aldı. Ancak; bu süre zarfında dağın eteklerinde çok sayıda orman ağacı kesilmiş oldu.

Kararı Saner açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıkladı.

Yaşanan süreci paylaşan Saner, ilk olarak 2017 yılında İçişleri Bakanlığı’nın önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun önergede belirtilenler ışığında Güven Yapı Ltd.’e azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmak için bazı kararlar aldığını söyledi.

Saner, bu kararlar uyarınca ilk olarak GKK tahsisinde bulunan Girne bölgesindeki arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılarak Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredildiğini belirtti.

Daha sonraki maddede arazinin kamu yararı amacıyla İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasının öngörüldüğünü dile getiren Saner, ulaşım yolunun haritaya işlenerek yasallaşması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin yetkili kılındığını kaydetti.

Saner, diğer bir Bakanlar Kurulu kararıyla kiralamanın uzun vadeli olarak 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılındığını ve son maddenin de kiralanacak araziye yapılacak projeyle ilgili Güven Yapı Limited’in, Şehir Planlama Dairesi ile istişarede bulunmasını içerdiğini söyledi.

Saner süreci özetledi

Yaşanan süreci özetleyen Başbakan Saner, 31 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun, bahse konu arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılıp Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesini, bunun İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasını, İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin buraya bir yolun ulaşması için yetkili kılınmasını ve bahse konu kiralamanın 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılınmasını öngören kararlar aldığını belirtti.

“Kiralama 2018’de gerçekleşti…”

Bunun akabinde Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin söz konusu araziyi 49 yıllığına Güven Yapı Limited’e kiralamasına yönelik karar ürettiğini belirtti.

Normal Bakanlar Kurulu prosedürlerine bakıldığı zaman bu tip sözleşmelerin yani kiralanmasına karar verilen arazilerin sözleşmesinin bu kararın arkasında yer aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen bu kararın ekinde Güven Yapı Ltd.’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını kaydetti.

Saner, dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında 3 Mayıs 2018 tarihinde söz konusu arazinin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı Limited’e kiralanmasına yönelik kararı iptal ettiğini belirtti.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun iskandan sorumlu İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nı iptali hayata geçirmek için yetkilendirdiğini söyledi.

Yeşil Barış Hareketi ara emri aldı

Öte yandan Yeşil Barış Hareketi, Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de site inşaatına başladığı arazinin kiralama kararı hakkında, Yüksek İdare Mahkemesi’nden ara emri aldırdı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’den alınan bilgiye göre, Yeşil Barış Hareketi adına avukatlar Emre Efendi ve Serkan Mesutoğlu'nun hazır bulunduğu ara emri görüşmesinde Yargıç Talat Usar ara emri ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili arazinin kiralanmasıyla ilgili aldığı kararlar hakkındaki davanın esası Cuma günü görüşülecek.

Ciddi doğa tahribatı oldu

Bu arada kiralamanın ardından ciddi bir doğa tahribatı yaratıldığını da savunan Tel, İmar Yasası, Çevre Yasası, İyi İdare Yasası gibi pek çok yasanın göz ardı edildiğini söyledi.

Bölgeye dozerlerle girildiğini, flora, fauna ve doğa yaşamın tahrip edildiğini anlatan Tel, bu ara emrinin betonlaşmaya engel olunması adına önemli olduğunu belirtti.