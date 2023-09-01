Rekor üstüne rekor

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ta sürekli hükümet krizlerinin yaşanması ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı olumsuz yönde etkiliyor. Elde edilen bilgilere göre; son 3 yıl içinde KKTC hükümetleri 7 kez Maliye Bakanlığı değişimi yaptı. Son 3 yılda en uzun süre Maliye Bakanlığı yapan kişi Olgun Amcaoğlu oldu. Amcaoğlu 19 ay süreyle bu görevde bulundu.

Ancak son 3 yılda ikinci kez Maliye Bakanlığına getirilen Amcaoğlu, bu kez sadece 17 gün görev yapabildi. Sunat Atun da 3 yıl içinde iki kez Maliye Bakanı oldu. İlkinde 60, ikincisinde ise 70 gün görev yapabildi. Bir önceki Maliye Bakanı Alişan Şan’ın görev süresi de 14 ay sürdü.

İşte 3 yılın Maliye Bakanları:

Olgun Amcaoğlu: görev tarihi: 22.5. 2019 ile 9. 12. 2020 aşağı yukarı 19 ay

Dursun Oğuz: görev tarihi: 9. 12. 2020 ile 21.2. 2022 aşağı yukarı 14 ay

Sunat Atun: görev tarihi: 21. 2. 2022 ile 25.4.2022 aşağı yukarı 60 gün

Olgun Amcaoğlu: görev tarihi: 25. 4. 2022 ile 12.5. 2022 aşağı yukarı 17 gün

Sunat Atun: görev tarihi: 12. 5.2022 ile 26.7. 2022 aşağı yukarı 70 gün

Alişan Şan: görev tarihi: 26.7. 2022 ile 11. 9. 2023 aşağı yukarı 14 ay

Özdemir Berova: göreve başlama tarihi: 11.9.2023, bitişi bilinmez.

