banner564

Rekor üstüne rekor

KKTC hükümetleri son 3 yılda 7 kez Maliye Bakanı değişti

Rekor üstüne rekor
banner598

Raif DOĞRU

   Kuzey Kıbrıs’ta sürekli hükümet krizlerinin yaşanması ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı olumsuz yönde etkiliyor. Elde edilen bilgilere göre; son 3 yıl içinde KKTC hükümetleri 7 kez Maliye Bakanlığı değişimi yaptı. Son 3 yılda en uzun süre Maliye Bakanlığı yapan kişi Olgun Amcaoğlu oldu. Amcaoğlu 19 ay süreyle bu görevde bulundu.
   Ancak son 3 yılda ikinci kez Maliye Bakanlığına getirilen Amcaoğlu, bu kez sadece 17 gün görev yapabildi. Sunat Atun da 3 yıl içinde iki kez Maliye Bakanı oldu. İlkinde 60, ikincisinde ise 70 gün görev yapabildi. Bir önceki Maliye Bakanı Alişan Şan’ın görev süresi de 14 ay sürdü.

İşte 3 yılın Maliye Bakanları:

Olgun Amcaoğlu: görev tarihi:  22.5. 2019 ile 9. 12. 2020 aşağı yukarı 19 ay
Dursun Oğuz:       görev tarihi:  9. 12. 2020 ile 21.2.  2022 aşağı yukarı 14 ay
Sunat   Atun:        görev tarihi:  21. 2. 2022 ile 25.4.2022   aşağı yukarı 60 gün
Olgun Amcaoğlu: görev tarihi:  25. 4. 2022 ile 12.5. 2022 aşağı yukarı  17 gün
Sunat Atun:          görev tarihi:   12. 5.2022 ile  26.7. 2022  aşağı yukarı 70 gün
Alişan Şan:           görev tarihi:   26.7. 2022  ile  11. 9. 2023 aşağı yukarı 14 ay
Özdemir Berova: göreve başlama tarihi: 11.9.2023, bitişi bilinmez.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Narkotik tutukladı
Narkotik tutukladı
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner474