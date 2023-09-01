Narkotik tutukladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da hırsızlık suçlamasıyla aranan ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından bir apartman dairesinde tespit edilen Hüseyin Atatüre, evinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 30 Ağustos 2023 tarihinde, saat 2.30 sıralarında, sirkat suçlaması nedeniyle aranan zanlının, bir apartman dairesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini ve evinde şüpheli maddeler bulunması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne haber verildiğini söyledi.

Polis, konu daireye gidilerek yapılan incelemede, bir poşet içerisinde 300 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet MDMA türü uyuşturuculu hapın tespit edildiğini aktardı. Polis memuru, zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.