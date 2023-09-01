Avrupa hayali başını yaktı

Fransa’ya gitmek için bir şahsın pasaportuyla Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan, aynı gün Ercan’dan çıkış yapmayı başaran ancak gittiği İstanbul’da yakalanarak, geri gönderilen Kamerun uyruklu Marie Mercelle Ntsama Deada hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı yeniden mahkemeye çıkarılırken, 2019 yılında ülkeye geldiği, bin 189 gün kaçak yaşam sürdüğü ve yasa dışı yollardan güneye gittiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Ledra Place Sınır Kapısında başkasına ait kimlikle işlem yaptırdığını söyledi.

Polis, zanlının, Fransa oturma izni olan Kamerun uyruklu Nekombi Suzi Sandrine Biamou’ya ait pasaportu muhaceret memuruna verip KKTC'ye giriş yapmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirtti.

Polis, kuzeye geçen zanlının aynı tarihte Biamou’nun pasaportuyla Ercan Havaalanından çıkış yaptığını açıkladı. Polis memuru, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına giden zanlının, oradaki muhaceret görevlileri tarafından fark edildiğini ve gözaltına alınarak, KKTC'ye geri gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlının kendi kimliği ile 12 Kasım 2019 tarihinde 15 gün vize ile KKTC’ye giriş yaptığını ve 28 Kasım 2023 tarihinden beri yani bin 189 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının 2019 yılı içerisinde bir araca gizlenerek Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının soruşturma amaçlı 26 Ağustos’tan beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderdi.