Sevenleri uğurladı

Ömer KADİROĞLU

Hayatını kaybeden Spor Dairesi eski müdürü, Atletizm Federasyonu eski başkanı Besim Erdenay dün son yolculuğuna uğurlandı. Erdenay için saat 10.00’da Atilla Topaloğlu Stadı'ndaki Atletizm Federasyonu’nda tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Erdenay’ın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camisine götürüldü. Erdenay, İsmail Safa Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi. Erdenay’ın cenazesine ailesi, yakınları, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.