Okulun kapısından içeriye girmemiş

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci vizesiyle giriş yapan Nijerya uyruklu Nonso Esenbuea, ülkeye geldikten sonra herhangi bir okula kayıt yaptırmadı. Zanlı, 2021 yılından tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdü.

Zanlı, polise yapılan ihbar üzerine önceki gün tespit edilerek, gözaltına alınırken, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, alınan ihbar üzerine 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan arama sonucu kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, zanlının sorgulamak amacıyla Lefkoşa Adli Şubeye götürüldüğünü ifade etti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2 Şubat 2021 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci vizesiyle geldiğini ancak ileri işlem yaptırmadığı için

2 Nisan 2021 tarihinden beri yani 862 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023, 09:41