Eğitimde sorunlar bitmez

Bazı ders kitaplarında yapılan düzenlemeye karşı çıkan "Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi" velileri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Laik eğitim hakkına yapılan saldırılara ‘dur’ demek için” düzenlendiği belirtilen ve bazı siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, “İnancıma dokunma”, “Laik demokratik eğitimden vazgeçmeyeceğiz” pankartları açıldı, “Nazım istifa” sloganları atıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem sırasında bakanlık önüne çıktı. Eylemcileri dinleyen ve açıklama yapmak isteyen Çavuşoğlu ile öğretmen sendikaları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sendikalar, sloganlarla Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, veliler ile konuştu, taleplerini dinledi.

Veliler olarak ilk uyarı…

Hareket adına eylemde açıklama yapan Melek Arabacıoğlu, kitapların değiştirilmesi, tam gün eğitime geçilmesi ile ilgili eleştirilerde bulundu, hiç bir düzenleme yapılmadan tam gün eğitime geçilemeyeceğini söyledi.

Tek bir inanç üzerinden basılan kitapları asla kabul etmediklerini ifade eden Arabacıoğlu, uzmanların sesine kulak verilmesi çağrısı yaptı, çocukları okula din temelli eğitim için göndermediklerini, inanç özgürlüğünü savunduklarını kaydetti.

Dinin yerinin okullar olmadığını ifade eden ve bu konuda bakanlığa eleştirilerde bulunan Arabacıoğlu, bu gibi girişimlerin halkın huzurunun bozulmasına sebep olduğunu söyledi, halkın hafife alınmamasını istedi.

Hareket olarak hiçbir yere bağlı olmadıklarını ifade eden Arabacıoğlu, ilim ve bilimden ayrılmayan müfredat programı hazırlanmasını istedi, eylemin, veliler olarak ilk uyarısı olduğunu söyledi.

Maviş: Öğretmen gittiği her yere laikliği taşır

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Kıbrıs Türk halkı olarak geriye, geçmişe dönmeyeceklerini, laik düzeni sürdüreceklerini söyledi. Maviş, öğretmenlerin gittiği her yere laikliği taşıdığını belirtti, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

Eylem: İzin vermeyeceğiz

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Eylem, eğitim sendikalarının, mücadelesinin her alanda devam edeceğini ifade ederek, kitapların değiştirilmesi girişimlerini, toplum mühendisliği ile yapılan çalışmaları iyi bildiklerini belirtti, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu eylemcilerin yanına gitti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Nazım istifa” sloganları altıladığı sırada eylemcilerin yanına gitti ve açıklama yapmak istedi. Ancak eylemciler slogan atmaya devam etti ve Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı.

Nazım Çavuşoğlu da, bunu eleştirdi ve bu şekilde nasıl anlaşılabileceğini sordu. Atatürkçülüğünü ve laikliğini kimsenin sorgulayamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, eleştirileri dinlediğini, ancak öğretmenlerin bu şekilde yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

Her türlü görüşü dinlemeye, tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Atatürkçü duruşunu kimsenin tartışamayacağını ancak bu şekilde anlaşmanın konuşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, kitapları eleştiren velilerle görüşmeye geçti.

Gereğini yapacağız

Çavuşoğlu, görüşmesinin ardından Bakanlık önünde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, kitapların güncellenmesiyle ilgili yapılan işlemlerin, KKTC’de ve Türkiye’de bulunan Talim ve Terbiye kurullarının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu kitapların müfredatları ve yazımları 2010 yılında başladı ve 2018’de de tamamlandı. Dolayısıyla, yazılan kitapların tekrar gözden geçirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve güncellenmesi konusunda bir çalışma yapma zorunluluğu vardı ve geç bile kalındı. Bugün 65 kitabımız değerlendirilerek ve güncellenerek Türkiye’de baskıya girmiş ve basımı tamamlanarak ülkemize ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Kitapların dijital ortamda da paylaşıldığını ve bazı kişilerin kitaplarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, toplumun bir bireyi ve hükümetin Milli Eğitim Bakanı olarak ortaya konulan tespitleri ve yorumları değerlendirmekle mükellef olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, kitaplarda toplumun kültürünü, inancını, demokratik yapısını ve aile yapısını bozacak bir durumun olması halinde gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk halkı laiktir, Atatürkçüdür

Maksadını aşan söylemlerde bulunanları kınadığını ve bu toprakların bir bireyi olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı laiktir, Atatürkçüdür, Atatürk ilke ve inkılaplarını dilinde değil gönlünde taşır.” dedi.