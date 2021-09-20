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Birçok ürünün fiyatı bütçeleri zorladı

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün birçok ürünün fiyatı bütçeleri zorladı

Birçok ürünün fiyatı bütçeleri zorladı
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Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda ürünlerin fiyatı yine cep yaktı. Geçtiğimiz hafta kilosu 10 lira olan portakal dün 12 liradan tezgâha kondu. Domates, son iki haftadır 12 liradan satılırken, incirin fiyatı 30 liraya çıktı. Diğer ürünlere göre salatalık, soğan, patates daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. İki kilo salatalık 3.50, soğan ve patates 6, 3 kilo patlıcan 8 liradan tezgahtaki yerini aldı. Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Bamya: 20 TL (Kilosu)    
Salatalık: 3,50 TL (2 Kilo)
Soğan:     6 TL (Kilosu)    
Patates: 4.50 TL (Kilosu)
Portakal: 12TL (Kilosu)
Domates: 12 TL (Kilosu)
Armut: 15 TL (Kilosu)
Muz: 10 TL (Kilosu)
Nektarin: 17 TL (Kilosu)
Mantar: 20 TL (Kilosu)
Patlıcan: 3 TL (Kilosu)    
Fasulye: 15 TL (Kilosu)
Havuç: 6 TL (Kilosu)
Yerli zeytin: 10 TL (Kilosu)
Limon:     5 TL (Kilosu)
Erik: 15 TL (Kilosu)

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