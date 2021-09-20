Vakalar düştü

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 59 test yapıldı; 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi.
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 40 bin 586 test yapıldı, 94 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde can kaybı olmazken, vakalarda düşüşün sürdüğü gözlemlendi.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; pozitif vakaların 6 kişi yurt dışından gelirken, 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 17’si Lefkoşa, 21’i Girne, 9’u Gazimağusa, 3’ü İskele bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2. 711.627
Toplam vaka sayısı: 18.722
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 17.257
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1393
pandemi merkezindeki hasta sayısı: 59
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1324
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 74
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10
Bileklik uygulaması
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 612
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 466
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5887
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 51.577
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 586 test yapıldı, 94 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yeni can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 118 bin 957'ye yükseldi.
Hastanede tedavisi süren 98 hastadan 39'inin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.