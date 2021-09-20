Vakalar düştü

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 59 test yapıldı; 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 40 bin 586 test yapıldı, 94 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde can kaybı olmazken, vakalarda düşüşün sürdüğü gözlemlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; pozitif vakaların 6 kişi yurt dışından gelirken, 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 17’si Lefkoşa, 21’i Girne, 9’u Gazimağusa, 3’ü İskele bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2. 711.627

Toplam vaka sayısı: 18.722

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 17.257

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1393

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 59

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1324

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 74

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10

Bileklik uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 612

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 466

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5887

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 51.577

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 586 test yapıldı, 94 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yeni can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 118 bin 957'ye yükseldi.

Hastanede tedavisi süren 98 hastadan 39'inin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, 09:14