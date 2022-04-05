Törenle uğurlandı

Hayatını kaybeden eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tüccaroğlu için Meclis bahçesinde tören düzenlendi. Tüccaroğlu’nun naaşı, tören sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı törende, merhum Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun ailesi de yer aldı.

Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun cenaze töreni programı, saygı duruşu ile başladı ve özgeçmişi okundu.

Törende, Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun eşi İnci Tüccaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Tatar: Büyük hizmetler verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Tüccaroğlu’nun ülkeye ve devlete büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

Tatar, Tüccaroğlu’nun milli mücadele yıllarında halkın her aşamada yanında olduğunu, bir doktor olarak hizmet verdiğini, ayrıca siyasette de halka hizmet ettiğini vurguladı.

Tatar, Tüccaroğlu’nun toplum sağlığı için de iz bırakan çalışmalar yaptığını söyledi, ülkenin bir değerini kaybettiğini vurguladı ve her zaman kalplerindeki yerini koruyacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhuma Allah’tan rahmet, aileye başsağlığı diledi.

Töre: İyi bir insan olarak anımsayacağız

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, aileye başsağlığı diledi. Töre, Tüccaroğlu’nun iki dönem milletvekilliği yaptığını, halkın hep içinde, hep yanında yer aldığını ifade etti, her zaman kişiliğiyle kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Töre, Tüccaroğlu’nu her zaman halkçı, milliyetçi, alçak gönüllü iyi bir insan olarak anımsayacaklarını kaydetti.

Tüccaroğlu: Sağlık mücadelesinde Covid’e yenildi

Eşi İnci Tüccaroğlu, eşinin yıllarca sağlık mücadelesi verdiğini ve yendiğini, ancak Covid’e yenildiğini söyledi. Tüccaroğlu, eşinin, ailesine, hastalarına, topluma her zaman hizmet ettiğini, değer verdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından saygı duruşu ve saygı geçişi yapıldı.