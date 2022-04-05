Ağır suçlardan yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de 2021 yılı Şubat ayı içerisinde yaşanan olayda komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 69 yaşındaki D.Z. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olaydan 14 ay sonra yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Zanlı, ‘çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı’ suçlarından ileride yargılanacak.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, cinsel saldırı olayının 2021 yılı Şubat ayı içerisinde Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yaşadığı apartmanda komşusu olan bir ailenin 8 yaşındaki kızına 3 ayrı günde tacizde bulunduğunu; göğsünü, cinsel organını, kalçalarını defalarca okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Kız çocuğunun ergen ve çocuk psikiyatrisinde muayenesinin başladığını açıklayan polis, olayla ilgili 7 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.