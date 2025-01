Törenlerle anılacak

Ömrünü Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık mücadelesine adayan, 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti başkanlığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından da Kurucu Cumhurbaşkanlığını yürüten Rauf Denktaş bugün 13. ölüm yıldönümünde tören ve etkinliklerle anılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 13’üncü yıl dönümü nedeniyle tören ve etkinliklerle anılacak.

İlk tören Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda saat 10.08’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Tören Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinlikleri saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Anma töreni, Esin Leman Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilecek oratoryo ile son bulacak.

Metehan-Çetinkaya Spor Kulübü yanında inşa edilen Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin açılışı da 14.00’te yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 13 Ocak 2012'de 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tatar: Denktaş'ın ilke ve düşünceleri mücadele yolumuzu aydınlatmaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacak olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Rair Denktaş’ı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu bizlerin en büyük ve vazgeçilemez görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık lideri kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikalinin 13’üncü dönümünde bir kez daha büyük bir özlem ,saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Öztürkler: Emaneti korunacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuştuğunu, emek ve özverileri ile açtığı yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere geldiğini söyledi.

Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Dik ve kararlı duruşuyla, Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi O’ndan aldığımız ilhamla yüceltmek, hedeflerimizi büyük tutarak bizlere bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla ileriye taşımak kurucu Cumhurbaşkanımıza olan yegane borcumuzdur." dedi.

Başbakan Üstel: Her zaman ilham verecek

Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türk milletinin mücadelesi ve hakları konusundaki kararlılığının her zaman yollarını aydınlatacağını ve kendilerine ilham vermeye devam edeceğini söyledi.

Başbakan Üstel Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün, her birimiz onun mirasına sahip çıkıyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için onun izinden gitmeye devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı ve halkımızın lideri Rauf Raif Denktaş'ı kaybedişimizin 13'üncü yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Denktaş, sadece Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simgesi olmakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık yolundaki kararlı liderliğiyle de tarihimize altın harflerle kazınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kimler mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Kamu Görevlileri Sendikası(KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi (UTKDK) Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Milliyetçi Demokrat Partisi Lefkoşa ilçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç.