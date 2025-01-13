Takvim belirlendi

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki doğalgazın değerlendirilmesi için Mısır ile Güney Kıbrıs arasında anlaşma yapılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak mevcut safhada Mısır’ın Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki gelişmeleri takip ettiğini ve Güney Kıbrıs’a, doğalgazı Mısır’ın iç piyasadaki ihtiyacını karşılamak veya Mısır’daki tesislerde sıvılaştırılarak Avrupa gibi uluslararası piyasalara ihraç etmek için buradaki altyapılara göndermesi çağrısı yaptığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki istişarelerin odağında “Kronos” ile “Afrodit” yataklarının bulunduğunu ve “Kronos” yatağının altyapısal olarak daha hazır olması nedeniyle öncelikli olduğunu kaydetti.

Şu an askıda olan tek konunun, “Kronos” yatağının Mısır MEB’indeki “Zohr” yatağı ile bağlanması olduğunu belirten gazete, bu bağlantının gerçekleşmesi halinde doğalgazın ya Mısır’ın yerel şebekesine ya da Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma tesisine taşınacağını ve buradaki altyapı sayesinde, doğalgazın Mısır üzerinden uluslararası piyasalara dağıtılabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Mısır’ın “Afrodit” yatağıyla ilgili ticari anlaşma için de istişarelerde bulunduğunu kaydederek, Mısır’ın prosedürü kolaylaştırmak için esneklik ve niyet göstergesinde bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin bu çerçevede, imzalanacak anlaşmalara yönelik takvim belirlediğini ve gelen hafta bu anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini kaydeden gazete, tek sıkıntının Mısır’ın Güney Kıbrıs karşısındaki mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesiyle ilgili olduğuna işaret etti.

Haberde, Mısır’ın şu anda İsrail’den sorunsuz şekilde doğalgaz ithal ettiği ve iç piyasadaki elektrik ve doğalgaz yeterliliğini sağlamayı öncelikleri arasında bulundurduğu belirtildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, bu yıl içinde 5’inci parseldeki “İlektra” hedefinde ExxonMobil şirketi tarafından sondaj çalışmaları yapılmasının planlandığını yazdı.



