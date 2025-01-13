KKTC’de “Bir Milyon Fidan” hedefine ulaşmak doğrultusunda, önceki gün Ortaköy’de bulunan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı sınırları içine ağaç dikimi yapıldı.

Açıklamaya göre etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tümen ve tugay komutanları; bazı siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"El Ele Yeşil Bir Geleceğe" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı personeli, aileleri ile üniversiteler ve ortaöğretim öğrencileri de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla saat 11.00'de başlayan ağaçlandırma etkinliği kapsamında; servi, kızılçam, parkinsonya, portakal, limon ve mandalinadan oluşan 3 bin fidan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı alanı içine ekildi. Dünü ağaç dikme etkinliği ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı sınırları içindeki ağaç sayısı 8 bine yükseltildi.

KKTC'de “Bir Milyon Fidan” hedefi ve “El Ele Yeşil Bir Geleceğe” sloganıyla, doğal dengenin korunması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla yapılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Serim: ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı tarafından düzenlenen “El Ele Yeşil Bir Geleceğe Fidan Dikimi” etkinliğine katılan Lefkoşa’nın Türkiye Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, herkesi katkı koymaya davet etti. Ailesiyle fidan dikimi gerçekleştiren Serim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Diktiğimiz fidanları toprağın cömertliğine emanet ettik.

Kök saldıkça “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” olacak fidanlarımızın, çocuklarımıza yemyeşil birer vatan bırakmamızı sağlayacağını vurguluyor; tüm halkımızı ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olarak KKTC’de bir milyon fidan hedefine katkı sunmaya davet ediyoruz.

