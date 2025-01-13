Bol bol tüketilmeli

Serdar ŞENGÜL

Uzmanlar grip salgını konusunda uyarılarda bulunurken, Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda mandalina 25, portakal 50 liradan satışa sunuldu. Tezgaha yeni düşen çilek 350 liradan satılırken, vatandaşlar bütçelerine uygun ürünlere talip oldu. Vatandaşlar, kış aylarında grip salgınlarının arttığını, C vitamini açısından zengin olan portakal ve mandalina almayı tercih ettiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Halit Doğru

“Bu kış ne kestane ne de taze fasulye yiyemedik. Çünkü çok pahalı, bu fiyatlarla ne yazık ki alamıyoruz. Daha uygun ölçekli sebze ve meyvelere yöneldik. Mesela çilek 350 liradan satışa sunuldu. Çilek alacağıma grip salgınının arttığı bu günlerde 25 liradan satılan mandalina almayı tercih ediyorum.”

Celal Obenler

“Ben bu kış kestane yemedim, taze fasulye de yemedim. Kış ayından faydalı olan portakal ve mandalina aldım. Hem daha ucuz hem de yararlı. Pahalı ürünlerin fiyatı düşünce alacağım. Çileğe 350, fasulyeye 150 lira verirsem bütçem sarsılır.”

Ramazan Özyal

“Pazarda bu hafta çok pahalılık var; özellikle çilek, taze fasulye, bezelye ve kestane çok pahalı. Fiyatların denetlenmesi artık hayati bir önem taşımaktadır. Vatandaş, sofrasına istediği yemeği koyamaz duruma gelmiştir. Yetkililer artık bir çare bulmalıdır.”

Kadir Ertürk (Esnaf)

“Kestane satışlarımız normal gidiyor. Rum tarafında kestane şu an 100, biz de ise 250 lira. Bizim tarafta kestanenin pahalı olma sebebi ise enflasyondur. Türkiye’de 250 olan kestane bizde de 250 liradan satılmaktadır.”

Emir Çayan (Esnaf)

“Ben sebze ve meyve üreticisiyim pazarcı değilim ancak ürettiğimi gelip pazarda sattığım için vatandaşlarımıza uygun ürünü kaliteli şekilde sunuyorum. Pazarda taze fasulye 120-150 TL arasında bir fiyata satılıyor. 4 kişilik bir aile taze fasulye yemeği yapsa; yağı, salçası, patatesi ekmeği derken ortalama 400 ya da 450 TL’ye mal olacaktır.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 350 TL

Kestane: 250 TL

Bezelye: 200 TL

Fasulye: 120 TL

Salatalık: 120 TL

Kabak: 100 TL

Kolakas: 70 TL

Biber: 80 TL

Patates: 55 TL

Domates: 50 TL

Portakal: 50 TL

Mandalina: 25 TL

Soğan: 25 TL

Limon: 20 TL