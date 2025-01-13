Zeytin dalı uzatıldı

Sivil Havacılık Dairesi, Ercan Havalimanı'nın gerek uçuş güvenliği ve gerekse diğer havacılık konularında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standart ve tavsiyeleri doğrultusunda uzun yıllardır güvenli, süratli ve düzenli hizmet verdiğini belirtti.

Ercan Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin Mart 1977’de verilmeye başlandığı ve tüm hizmetlerin ICAO, ECAC ve EASA kural ve standartlarına uygun olduğunu belirten Sivil Havacılık Dairesi, havacılık alanında Kıbrıs Rum Yönetimi kurumlarıyla işbirliğine hazır olduklarını ancak Kıbrıs Rum Yönetimi kurumlarının KKTC kurumlarına yasa dışı muamelesi yaptığını kaydetti.

Açıklamada, "Ercan Hava Trafik ve Sivil Havacılık Dairesi gerek uçuşların birbirine devredilmesi ve gerekse her türlü havacılık konusunda işbirliğine hazırdır. Bunu reddeden ve bize yasa dışı muamele yapan Rum tarafıdır.” denildi.

Ercan Havalimanı Hava Trafikte çalışan kontrolörlerin, Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen kursa katıldıktan sonra lisanslandırıldığı ve kurs sonrası yerel eğitimlerden geçtikten sonra işbaşı yaptığı belirtilen açıklamada, “Bu prosedür tüm dünya ile aynıdır. Hizmet her zaman uçuş emniyeti gözetilerek verilmektedir. Nitekim birçok kez Güney Kıbrıs Kontrolörlerinin hataları da önlenmiştir. Hava Trafik dışındaki bölümlerde de tüm personel lisanslandırılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

14 yılda rakamlar çok değişti

Ambargo ve izolasyonlara rağmen hava trafiğinin sürekli arttığı kaydedilen açıklamada şu rakamlara yer verildi: “2010 yılında 166 bin 168 transit geçiş yapılırken, 2024 yılında bu sayı 204,810’a çıkmıştır. Aynı şekilde 2010 yılında 17 bin 624 olan inen-kalkan uçak sayısı 2024 yılında 31 bin 388’e çıkmış ve havalimanını 5 milyon yolcu kullanmıştır.”

Ercan Havalimanı'nın "TC DHMİ" ve "Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)" tarafından denetlendiğini kaydedilen açıklamada, denetimlerde ICAO standartlarının arandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca; Ercan Havalimanı'nda 7 araçlık itfaiye filosunun bulunduğu ve KAT9 hizmet verdiği, havalimanının A330 ve A350 tipi uçaklara da hizmet verildiği belirtildi.

