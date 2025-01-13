Durum ciddi

Havaların soğumasıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı belirtildi.

Tüketiciler Derneği, her geçen gün artan kuş ve domuz gribi vakalarından duydukları endişeyi dile getirerek, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, kuş ve domuz gribi vakalarının Güney Kıbrıs’ta ölüme de neden olarak artığını belirterek; Güney’den Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara kuş ve domuz gribi ile ilgili hiçbir denetim uygulanmamasını eleştirdi.

Işık, “Derneğimiz bunu Sağlık Bakanlığı’nın görev ihmali olarak görmektedir. Bu duruma duyarsız kalınması ve bir önlem alınmaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur.” dedi.

Işık, kuş ve domuz gribinin KKTC’ye yayılmasını önlemek için Güney’de çalışanlar ve acil konular dışında “Geçişlerin geçici olarak durdurulması” çağrısı yaptı.

Çin’de görülen virüs KKTC’ye ulaştı

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Pembe Derin Oygar, havaların soğumasıyla çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını her kış benzer tabloyla karşılaştıklarını belirtti.

Çocuklarda Covid-19 vakalarında düşüş, grip ve solunum sinsityal virüsü RSV’de artış gözlemlendiğine kaydeden Oygar, RSV’yi özellikle bu hafta daha fazla gördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyesi Dr. Derin Oygar, Çin’de görülen, Güney Kıbrıs’ta da tespit edildiği açıklanan insan metapnömovirüsünün (HMPV) ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi semptomlara neden olan bir üst solunun yolu enfeksiyonu olduğunu aktardı.

Oygar, dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da bu virüsün yıllardır görüldüğünü kaydetti.

Çocuk servisinin yüzde 70’i dolu

Oygar, yüzde 70’i dolu olan Çocuk Servisi’nde 18’i influenza (grip) benzeri hastalıklardan dolayı toplam 22 çocuğun yatılı tedavi gördüğünü belirterek, Çocuk Acil Servisi’ne günde ortalama 160 başvuru yapıldığını da söyledi.

Dr. Derin Oygar, Çocuk Acil Servise başvuranların geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 arttığını ancak bunun bu mevsim için beklenen bir durum olduğunu kaydederek, “Her kış benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz…Endişe verici bir durum yok” dedi.

Oygar, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl çocuk yoğun bakıma yatırılan hasta sayısının da daha az olduğunu ifade etti.

“Çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz”

“Çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz?” sorusu üzerine Oygar, RSV’nin dünyada pek de yaygın olmayan, yeni çıkan bir aşısı olduğunu kaydetti.

Oygar, tüm yaş gruplarını etkileyen influenzanın 5 yaş altı çocuklarda daha ağır ve komplikasyonlarla seyredebileceğini, RSV’nin de özellikle 2 yaş altındaki çocukları ve erken doğan bebekleri olumsuz etkileyebileceğini, hastaneye yatış gerektirebileceğini ifade ederek, aşılara işaret etti.

RSV aşısının dünyada daha çok yeni olduğunu belirten Oygar, erken doğan bebeklere, doğumsal kalp hastalığı olan çocuklara RSV’den korumak için “monoklonal antikorları” yapılmasını önerdiklerini, bunun KKTC’de yapıldığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025, 09:52