Hükümet kararlı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat itibarıyla 79 ürün için elektronik etiket uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Olgun Amcaoğlu, 2025’te ekonominin daha kötüye gitme olasılığının bulunduğuna işaret ederek, 2025 yılının 2024’e göre daha zor olacağını ama hükümet olarak kötüye gitme olasılığını azaltma, hatta tersine çevirme noktasında iddialı olduklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, "Elektronik etiket ve akaryakıtta otomasyon gibi, ürün güvenliği laboratuvarının da Haziran sonu hizmete girmesiyle birlikte 2025’in daha kötü bir yıl değil, daha iyi bir yıl olması adına önemli adımlar atmış olacağız.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosu aracılığı ile yazılı açıklama yapan Bakan Amcaoğlu, elektronik etiket uygulaması ve yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Elektronik etiket konusunda Güney Kıbrıs ve dünyadan örnekler veren Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok uzağa gitmeye gerek yok. Güney Kıbrıs’ın ne yaptığına bir bakmak lazım. Güney’de 62 ürün grubunda elektronik etiket uygulaması yaşama geçirildi. KDV’ler sıfırlandı. Kar marjları kontrol altına alındı. Benzer uygulama Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da da yapıldı. Enflasyon oranı da kontrol altında tutuldu ve vatandaşın canını yakmadı.”

Amcaoğlu, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 2.5 yıldır 62 çeşit mal grubunda elektronik etiket uygulaması yapıldığını ve yüzde 8’in üzerinde olan enflasyonun yüzde 1.5’lara indirildiğini söyledi.

Akaryakıtta otomasyon sistemine geçilecek

Akaryakıtta otomasyon sistemine geçilmesine atıfta bulunan Bakan Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda 142 akaryakıt istasyonu ve iki tedarikçi firmanın depolarında anlık ne kadar akaryakıt olduğunu görebilme şansına sahibiz. Ülkemizin toplam ithalatı 2024 yılında 2.8 Milyar dolardı. Bu yılki projeksiyona göre 3.4 Milyar dolara ulaşılacak. İthal ürünlerin ilk sırasında 450 - 500 Milyon dolarlık hacimle akaryakıt gelir. Akaryakıttaki kayıt dışılığı, otomasyon sistemini hayata geçirerek yüzde 3’ün altına düşürmeyi başardık. AKSA ve Teknecik depolarının da sisteme entegre olduğu gün, kayıt dışılık yüzde sıfıra düşecek.”