Maksatları araştırılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kapalı Maraş Bölgesi’ne askeri yasak bölgeyi ihlal eden İngiliz vatandaşları Rico Maritza Yates ile Josef Lancaster, bir binaya girerek, içeride bulunan bir adet kitabı sirkat etti. Polis tarafından anında fark edilen zanlıların üzerinde yapılan aramada, askeri kimlik kartı çıktı. Zanlılar dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, İngiliz üstler bölgesi Dikelya’da ikamet eden zanlıların, 11 Ocak 2025 tarihinde, saat 13.40’ta, halkın ziyaretine açık olmayan Kapalı Maraş bölgesine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların bölgedeki otel flat isimli bina içerisine girerek, bir adet kitap çaldıklarını ve bina dışına çıktıkları esnada, görevli polis tarafından farkedilerek suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Zanlıların, KKTC’ye ne maksatla geldiklerinin araştırılacağını, üstlerinde bulunan, İngiliz askeri olduklarına yönelik kimlik kartlarının doğru olup olmadığı yönünde inceleme yapılacağını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025, 09:46