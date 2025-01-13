Büyük tehlike

Suna ERDEN

Nüfusu 400 bin olarak açıklanan Kuzey Kıbrıs’ta son 4 yılda yarım ton uyuşturucu, binlerce hap ele geçirildi. Toplum sağlığını ve yeni nesli tehdit eder boyuta gelen uyuşturucuyla mücadele sürerken, her türlü maddenin ülkede bulunması aileleri tedirgin ediyor. Son 4 yılda ele geçirilen 503 kilo uyuşturucu ve 8 bin 616 hapın Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan ülkeye ithal edildiği belirtilirken, düzenlenen operasyonlarda bini aşkın kişi tutuklandı.

Polisin açıkladığı verilere göre; 2021’de 47 kilo uyuşturucu, bin 118 adet hap, 2022’de 116 buçuk kilo uyuşturucu, 2 bin 539 hap, 2023’te 273 kilo uyuşturucu, bin 104 adet hap, 2024’te ise 3 bin 855 hap ve 67 kilogram 168 gram uyuşturucu ele geçirildi. Toplam 4 yılda ele geçirilen yarım ton uyuşturucunun 400 kilosunu hintkeneviri türü uyuşturucu oluşturdu.

2021 yılında 363 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 2021 yılında düzenlediği 245 operasyon sonucu çeşitli türlerde 47 kilo uyuşturucu madde ile bin 118 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda tutuklanan 363 kişi ise soruşturmanın ardından mahkemeye sevk edildi.

2021 yılında ele geçirilen 47 kilo uyuşturucunun dağılımı ise şöyle açıklandı:

18 kilo 75 gram esrar, 10 kilo 907 gram skank, 5 kilo 19 gram metamfetamin, 4 kilo 154 gram bonzai, bir kilo 458 gram eroin, 869 gram kokain, 637 gram MDMA, bin 118 adet extacy, 7 kilo 412 gram kenevir bitkisi.

2022’de en çok kenevir ele geçirildi

Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılında ise düzenlenen 280 operasyon sonucu toplam 116 buçuk kilo uyuşturucu, 2 bin 539 hap ele geçirildi, 323 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun 112 kilosunu hintkeneviri türü uyuşturucu oluşturdu. 2022 yılında ele geçirilen 116 buçuk kilo uyuşturucunun dağılımı ise şöyle açıklandı:

“112 kilo 631 gram 22 miligram hintkeneviri, 3 kilo 688 gram 160 miligram methamfetamin, 2 kilo 933 gram 840 miligram ham afyon, bir kilo 285 gram 439 miligram kokain, 878 gram 140 miligram eroin, 604 gram 87 miligram sentetik cannabinoid, 251 gram 776 miligram MDMA, 66 gram 851 mg amphetamine.

Bin 300 adete yakın uyuşturucu madde içeren hap, bin 81 adet MDMA içeren hap, 149 adet buprenorphine içeren hap, 9 adet amphetamine içeren hap ve 153 kök hintkeneviri bitkisi.”

2023 yılında rekor miktar

Polisin açıkladığı verilere göre; 2023 yılında sahillere vuran 75 kilo uyuşturucuyla birlikte toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı 273 oldu. Bu tutarın 269 kilosunu hintkeneviri türü uyuşturucu oluşturdu. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin 1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlediği 270 operasyon sonucu tespit edilen 273 kilo uyuşturucunun yanı sıra bin 104 adet uyuşturucu içeren hap ve 40 kök de hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucudan tutuklanan zanlı sayısı 404 olarak açıklandı.

2024’te 318 operasyon gerçekleştirildi

Geride bıraktığımız 2024 yılında ise 318 operasyon gerçekleştirildi. 1 Ocak- 8 Aralık tarihleri arasındaki 318 operasyonda toplam 67 kilogram 168 gram 107 miligram farklı türlerde uyuşturucu madde, 92 adet LSD, 3 bin 763 adet uyuşturucu içeren hap, 75 kök hintkeneviri ile 50 bin 150 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025, 09:51