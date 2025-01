Önemli bir başarı

Begüm Tekakpınar Makedonya'da düzenlenen "The World Association of Festivals" yarışmasında "Grand Prix" ödülü kazandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekakpınar'ın paylaşımı şöyle:

"Makedonya’da düzenlenen ve 16 ülkeden 76 şarkıcının yarıştığı, beş sanat ve müzik profesyonelinden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen The World Association of Festivals (WAF) Yarışması’na kendi yazdığım şarkıyla katılarak Grand Prix ödülünü kazandım!

Marjan Kataroski liderliğindeki festival organizasyonuna, misafirperverlik, adalet ve profesyonelliklerinden dolayı; ayrıca bu yarışma sürecinde bana sponsor olan Basel Holding’e derin şükranlarımı sunarım…"