‘Okullarda aşısız çocuk var’

Hurşide BAYBORA

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulları, “öğretmenlik mesleğine ve öğretmen haklarına yönelik uygulanan baskılar” nedeniyle eylem ve basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemde, “yasa, tüzük tanımayan ve öğretmen düşmanlığı yapanlara karşı boyun eğmeyeceğiz” yazılı pankart açıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, ülkedeki kurulu düzenin, sosyal ve ahlaki çöküşle birlikte yaşanamaz boyutlara geldiğini savundu.

Toplumun rol model saydığı, oy verdiği, öğrencilere örnek gösterilen kişilerin "hırsız, sahtekar, rüşvetçi, menfaatçi olarak anıldığını", "Yükseköğrenimin insan kaçakçılığı ile ilişkilendirildiğini" ileri sürerek bundan rahatsız olduklarını belirten Maviş, saadet zinciri kuranlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

“Eğitime yatırım yok ama büyük şirketlere borç silme, camilere mübarek ramazan ayında indirim yapmakta önde koşan politikacılar var” ifadelerini kullanan Maviş, okulların yüzde 80’inin 1974 yılı öncesinden kaldığını ve 123 okulun güçlendirilmesi ve yeniden yapılması gerektiğini söyledi, çocukların güvenli olmayan okullarda eğitim almasına karşı olduklarını belirtti.

Öğretmene baskı ve tehdidin arttığını savunan Maviş, Milli Eğitim Bakanının eğitime verecek bir şeyi kalmadığını ileri sürerek, Başbakan’a çağrıda bulundu, Milli Eğitim Bakanı’nın değişim zamanın geldiğini söyledi.

Okulların kapasitesinin, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yönünde çalışma yapmak istediklerini dile getiren Maviş, Milli Eğitim Bakanı’nın okullara üvey evlat muamelesi gösterdiğini

Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan gelen öğrencilerin belirli aşıları yaptırmak istememesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Maviş, “Bu ülkede verem yoktu verem geldi. Bizim okullarımızda aşısız çocuklar var. Tüm çocuklar bir salgına yenik düşerse bunun hesabını Sağlık Bakanı mı, okulları arayıp sormayan Milli Eğitim Bakanı mı verecek?.” ifadelerini kullandı.

