Trafik bilançosu 

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazalar sonucu 12 kişi yaralanırken, kazaların 43’ü hasarla sonuçlandı.

Son 7 günde meydana gelen trafik kazaları sonucu 520 bin 500 TL’lik maddi hasar da oluştu. Kazaların çoğunun süratli araç kullanmaktan dolayı meydana geldiği belirtilirken, aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 9 bin 430 araç sürücüsünden bin 185’i hakkında ileri işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 43’ü hasarla sonuçlanırken, 520 bin 500 TL’lik maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 17’sinin süratli araç kullanmak, 13’ünün dikkatsiz sürüş yapmak, 8’inin kavşakta durmamak, 9’unun yakın takip ve 7’sinin diğer etkenlerden meydana geldiği belirtildi.



Kazaların 18’i Lefkoşa, 14’ü Girne, 13’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü de İskele’de oldu.Aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 9 bin 430 araç sürücüsünden bin 185’i hakkında ileri işlem yapıldı.Suçların dağılımı ise şöyle:“Sürat (337 ), tehlikeli sürüş (5), dikkatsiz sürüş (25), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (128), s/ehliyetsiz araç kullanmak (23), alkollü araç kullanmak (45), seyir halinde iken cep telefonuyla konuşmak (181), emniyet kemersiz araç kullanmak (75), trafik levha ve işaretlerine uymamak (99), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (53), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (46), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3) ve 157 diğer.”