Yaptık polis bey

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, arkadaşları ile park halindeki araçların içerisinden parfüm ve gözlük gibi eşyalar çalmakla suçlanan Velican Öztürk, tespit edilerek tutuklandı. Zanlı polisteki ifadesinde farklı tarihlerde, araçlar içerisinden bozuk para da çaldıklarını itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ilk etapta tutuklanan üç hırsızlık zanlısının itirafları sonucu Velican Öztürk’ün tespit edildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 14 Kasım 2021 tarihinde, 04.30 sıralarında, Tuzla’da, siyah bir araçtan inen 3 kişinin, park halindeki araçları yoklayarak açtıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, bölgeye giderek 3 şahsı çaldıkları eşyalarla tespit ettiklerini açıkladı.

Birlikte çaldılar



Polis, şüpheli şahısların tutuklandığını ve vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde, zanlı Velican Öztürk’ün de kendileri ile birlikte farklı tarihte benzer şekilde hırsızlık yaptıklarını söylediğini anlattı.Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının önceki gün tespit edildiğini ve evinde yapılan arama sonucunda, gözlük ve parfüm türü sirkat edilen eşya bulunduğunu aktardı.Polis, zanlının, suçunu kabul ettiğini ve farklı tarihlerde, yine park halindeki araçlardan bozuk para çaldıklarını da itiraf ettiğini bildirdi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.