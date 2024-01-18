Durum kritik

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı kararlar aldığını duyurdu.

Alınan kararlara göre, üst solunum yolu şikayeti olan kişilerin maske takması zorunlu hale getirildi.

Alınan karaların tümü şu şekilde:

1. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları zorunludur. Ayrıca yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişiler maske takacaklardır.

2. Özellikle risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.

3. Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.

4. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

5. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

6. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

Korunmak için neler yapılmalı

Grip, soğuk algınlığı, diğer solunum yolu enfeksiyonları kişiden kişiye damlacık yolu ile bulaşır. Korunmak için:

Aşılama: Koruma amaçlı risk grubundaki kişilere önerilen aşılar uygulamalıdır. Kapalı alanlarda korunmak amacı ile maske kullanınız. Özellikle hasta iken mutlaka kapalı alanlarda maske takınız. Bulunduğunuz ortamları mutlaka havalandırınız. Öksürüp hapşırırken ağzınızı burnunuzu kapatınız. Ellerinizi sonrasında mutlaka yıkayınız. Su ve sabun ile sık sık ellerinizi yıkayınız. Su sabuna ulaşamazsanız el dezenfektanları kullanın. Elleriniz temiz değilse yüzünüze, ağzınıza, gözlerinize ve burnunuza dokunmayınız. Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınınız. Hasta iken bulaşı önlemek amacı ile kendinizi izole ediniz. Sigara içmeyiniz ve çevrenizde, arabanızda, bulunduğunuz ortamlarda sigara içilmesine izin vermeyiniz. Sağlıklı besleniniz.”

