Tüm birimler seferber

Avukat Akan Kürşat’ın Roma’da tutuklanmasını sağlayan Rum Yönetimi’nin bu kez Kıbrıslı Türk ile ortaklık yapan Rum’un şirketini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Başsavcı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kuzeydeki Rum mülklerinin satışının ele alındığı, ayrıca Kıbrıslı Türk ile ortak şirket çalıştırdığı iddia edilen Rum hakkında yürütülen soruşturmanın değerlendirildiği bildirildi.

Cyprus Mail'e konuşan kaynaklar, incelenen şirketin, soruşturmaya konu olan Berk Gökhan ve Rikkos Mappourides tarafından yönetildiğini söyledi.

Baro ayrıca Mappourides'in bu davada Akan Kürşat ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını da inceleyecek, zira Mappourides aynı zamanda Kürşat'ın İtalya'da tutuklanmasıyla ilgili olarak Kürşat'ın hukuk danışmanı olarak görünüyor.

Rum Barolar Birliği'nden açıklama

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas, KKTC’deki mal alım satımlarıyla ilgili bir Kıbrıslı Türk avukat ile Rum avukatın ortağı olduğundan söz edilen şirketle ilgili araştırmanın başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Açıklamasında, hiç kimsenin Barolar Birliği'nden lisans almadan bu tür hizmetler sunamayacağını ve bu hizmetleri sağladığına dair reklam yapamayacağını öne süren Vorkas, avukatlık şirketi olmayan ama bu tarz hizmetler sunduğuna dair reklam yapan bir limited şirketin söz konusu olduğu ve şirketin KKTC’de ofisi olduğunu iddia etti.

Konunun “elde edinilen bilgilere” göre bazı boyutlar kazandığının görüldüğünü ifade eden Vorkas, Barolar Birliği'nin kurumsal olarak meselenin tümünün araştırmayı üstlendiğini ve hakikatte bu yasadışı prosedürle gerçek bir ilişkinin tespit edilmesi durumunda, Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nda davanın görülmesine başlanacağını ifade etti.

Vorkas, Barolar Birliği üyesi olan Kıbrıslı Türk avukatın kendisiyle Türkçe dilinde iletişim kurulmasını istediğini, dolayısıyla ilgili bildirimlerin tercüme edilmesinin gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 10:07