Trafik felç

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarının yanı sıra, kısa mesafelere arabayla ulaşmanın ciddi bir sorun haline gelmesi tüm kesimlerden tepki görüyor. Araç sayısında meydana gelen artışlar karşısında alternatif yolların açılmadığını, eskilerin de iyileştirilmediğini belirten vatandaşlar, özellikle başkent Lefkoşa ve Girne’de trafiğin felç olmasından yakındı.

Trafik suçlarına karşı caydırıcı önlemlerin alınmasını ve daha çok polisle daha çok denetim yapılmasını isteyen vatandaşlar ‘araç kullanırken veya yolda yürürken kendimizi güvende hissetmiyoruz” dedi. Uyuşturucu ve alkol tesiri altında araç kullananların, trafik kurallarına uymadığını ve tehlike yarattığını söyleyen vatandaşlar, hükümetin ve meclisin caydırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Ne dediler?..

Mustafa Önder Zilci

“Trafikte hem kazaların hem de suçların artmış olması çok acı bir durumdur. Trafik öyle bir hale geldi ki artık ne olacağımızı bilemiyoruz. Bunun bir çaresini bulmaları lazım. Aracımla yolda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Trafikteki suçları önlemek için radar konuldu ancak cezalar yazılıyor, dağıtıp tahsil eden yok. Polis elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak halkı daha fazla bilinçlendirmek lazım.”

Aydın Tunç

“İçkili araba kullanımı arttı. İçip yola çıkıyorlar gelip bize vursalar ne suçumuz var? Daha ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Trafikte kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz çünkü trafik kuralları uygulanmıyor. Polis sayımız yeterli değil o nedenle onlar da işlenen suçlara yetişemiyor. Yollar da çok güvenli değildir. Işıklar bazen yanıyor bazen yanmıyor. Yetkililerden de artık bir şey beklemiyoruz. Bu ülkede bir tek sorunların üzerine giden Reşat Akar’dır. Ben Reşat Akar’ın programlarını severek her gün izliyorum. Çok güzel konulara değiniyor. Önemli konuları ele alıp çözümler sunuyor ancak yetkililerin bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. Keşke bu ülkeyi Reşat Akar yönetiyor olsaydı.”

Meltem Bardak

“ Trafikte daha dikkatli olmamız gerekiyor. Belli yaş aralıklarına ayrı denetimler yapılmalıdır. Araba kullanabilir mi, iyi görebiliyor mu diye. Toplu taşıma olmadığı için araç sayısı trafikte çoğaldı ve yollarımız bu artışı kaldırmıyor. Polis yoğun bir şekilde kontroller yapıyor ancak sürücülerin de biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Trafikte çok öfkeli ve saygısızca araç kullananlar görüyoruz. “

Mehmet Öztürk

“Memleketin en büyük sorunu kontrolsüz nüfus artışıdır ve bu önlenemezse trafikteki sorunların son bulacağına inanmıyorum. Trafikteyken kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dağınıklık var ve polisin bu dağınıklığı toplamak için yeterli olmadığını düşünüyorum. Alkol, hız, cep telefonu kullanımı çok fazladır. Bu sorunları minimuma indirmek için çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Törehan Kanlı

“Trafikteki kazaların ve suçların artışı insanların çok fazla bilgi sahibi olmamasından kaynaklıdır. Bu ülkenin kurallarını bilmeden trafikte olan sürücüler ve yolların iyi olmaması kazalara sebebiyet veriyor. Trafikte aracımla seyir halindeyken kendimi güvende hissetmiyorum. Araç kiralarken daha iyi sorgulama yapıp kiralanmalı ve bu ülkeye öğrenci olarak gelenlerin denetlenmesi veya sınava tabi tutularak trafikte olmaları sağlanmalıdır. Daha geniş yollar ve alternatif yollarla bu sorunların azaltılabileceğini düşünüyorum.”

Pembe Ülke

“Trafikte hem kazalar hem de suçlar artıyor. İnsanlar çok sabırsız ve cep telefonu kullanıyorlar o nedenle sıklıkla kazalar oluyor. Trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Karşıdan gelen aracın ne yapacağını bilemiyorum. Kazaların ve işlenen suçların azaltılabilmesi adına caydırıcı cezalar getirtilebilir ve çok daha fazla alternatif yollar yapılması gerekiyor. Yetkililerden bu konuya önemle eğilmelerini istiyoruz.”

Bülent Kanal

Trafikte alkollü araç sürenler, telefonla ilgilenenler ve kurallara uymayanlar çok fazla arttı. Trafik artık çok da güvenli değil. Artık önden geleni de arkamızdan geleni de kontrol etmek zorundayız aksi takdirde kazadan kaçamıyorsunuz. Polis görevini elinden gelenin fazlasıyla yapıyor ancak ülkeyi yönetenlerden bu konuya önem vermelerini bekliyoruz.”