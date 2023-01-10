Trafo bakımı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün yine iki bölgede elektrik kesintisine gidecek. Girne’de 3, Alayköy’de 6 saat kesinti yapacağını bildiren Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle enerji kesintisine gideceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa- Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesine elektrik verilemeyecek.

Alayköy’de elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Alayköy’de de bugün elektrik kesintisi olacağı duyurusunda bulundu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Alayköy ağıllar bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.