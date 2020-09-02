Sahte evrakla 27 bin TL aldı

Suna ERDEN

Bilişim sistemlerini kullanarak, çalıntı kredi kartı bilgileriyle 180 bin TL’lik vurgun yapan Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinin direktörü Mehmet Karaöz (27), muhasebecisi Halit Sancak (33), çalışanı Volkan Şanal (24) ve sekreteri Merve Çağan ile ilgili soruşturmanın ucu devlete de dayandı.

Zanlılardan muhasebeci olan Halit Sancak’ın tasdik memuru Ö.C.(44) ile bir olup, sahte evrakla pandemi döneminde devletin verdiği bin 500 liralık katkıyı aldıkları belirlendi. Sancak ile Ö.C.’nin sahte vekâletnamelerle 18 kişi adına toplam 27 bin TL devlet katkısı aldıkları kaydedildi.

Polis, Ö.C.’yi de tutuklarken, dün diğer zanlılar Halit Sancak, Volkan Şanal, Mehmet Karaöz ve Merve Çağan ile birlikte mahkemeye çıkardı.

Her yol var

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinin direktörü Mehmet Karaöz’ün 8 kişiye ait çalıntı banka kartları bilgilerini kullanarak, Realglasskıbrıs.com isimli web sitesi üzerinden alışveriş yapılmış gibi gösterip, sanal pos cihazından 22 çekim yapıp, toplam 180 bin TL elde ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Mehmet Karaöz’ün işyerinin muhasebecisi Halit Sancak’ın, kız arkadaşı ve işyerinin sekreteri Merve Çağan’nın ve işyeri çalışanı Volkan Şanal’ın da sahtekarlıkla elde edilen 180 bin liraya kılıf uydurmak için 36 adet faturaya ve 88 adet sipariş fişine, cam saksı, duşa kabin ve muhtelif cam ürünlerinin satışlarından 180 bin TL elde edilmiş gibi göstermek için sahte faturalar ile birlikte sahte sipariş fişlerini düzenlediklerini açıkladı.

Delilleri yok etti

Polis, zanlıların bankanın şikâyeti üzerine 24 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi.



Mehmet Karaöz’ün işyerinden üç laptop, cep telefonları, fatura, makbuz gibi belgeler, arabasından bazı belgelerin emare alındığını kaydeden polis, emarelerin inceleneceğini ifade etti.Polis, zanlıların mahkeme emri ile 8 gündür tutuklu olduklarını, Mehmet Karaöz’ün işyerinin kamera cihazlarını söktüğünü ve bazı sipariş fişlerini yaktığının tespit edildiğini söyledi.

Devleti dolandırdılar

Polis, ayrıca zanlı Halit Sancak’ın 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında adına kayıtlı bulunan ancak faal olmayan temizlik şirketinde 34 kişiyi çalışıyor gibi göstermek için sahte evrak düzenlediğini, tasdik memuru Ö.C.’nin ise bu evrakları onayladığını söyledi.

Polis memuru, Sancak’ın sahte olduğuna inanılan vekâletnamelerle, Covid -19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL’lik ödemeleri aldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Halit Sancak’ın 18 kişi adına sahtekârlıkla devletten toplam 27 bin TL temin ettiğini aktardı. Polis, zanlılar Karaöz, Çağan ve Şanal hakkındaki soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Polis, Sancak ile Ö.C. hakkında ise 3 gün tutukluluk istedi.

3 zanlı teminatla serbest kaldı

Mahkeme, Mehmet Karaöz’ün 2 kefilin 125’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, Çağan ve Şanal’ın ise 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her ikisi için 2’şer kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Sancak ile Ö.C. hakkında ise 3 gün tutukluluk kararı verildi.