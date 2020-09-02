Hüseyin Varoğlu 100 bin lira kazandı

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan “Hemen Kazan” şans oyununun ikinci büyük ikramiyesini dün kazandırdığı ve talihlinin ikramiyesini aldığı açıklandı. Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin yazılı açıklamasına göre 2 TL’ye satılan oyun Lefkoşa bölgesi sakinlerinden Hüseyin Varoğlu isimli vatandaşa 100 bin TL’lik büyük ikramiye kazandırdı ve ikramiye dün daireden teslim alındı.
Öte yandan Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor.