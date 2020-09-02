Hüseyin Varoğlu 100 bin lira kazandı

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‘Hemen Kazan’ şans oyununun ikinci büyük ikramiyesi sahibini buldu

Hüseyin Varoğlu 100 bin lira kazandı
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KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan “Hemen Kazan” şans oyununun ikinci büyük ikramiyesini dün kazandırdığı ve talihlinin ikramiyesini aldığı açıklandı. Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin yazılı açıklamasına göre 2 TL’ye satılan oyun Lefkoşa bölgesi sakinlerinden Hüseyin Varoğlu isimli vatandaşa 100 bin TL’lik büyük ikramiye kazandırdı ve ikramiye dün daireden teslim alındı.

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İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, Varoğlu’nu, ikramiyesini sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulanarak tebrik etti.
Öte yandan Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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