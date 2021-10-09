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Tüm şüpheler üzerinde

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Müşterinin satın aldığı 6 adet çipura balığı tartarken hile yaptığı iddia edilen Adeel Younas’ın daha önce benzer suç işleyip işlemediği araştırılacak

Tüm şüpheler üzerinde
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Suna ERDEN
Cihangir’de çalıştığı balıkçı dükkânında iki müşterinin satın aldığı 6 çipurayı tartarken hile yaptığı ve fazladan aldığı parayı çaldığı iddiasıyla tutuklanan Pakistanlı Adeel Younas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının geçmişte benzer suç işleyip işlemediğine dair araştırma yapılacağı belirtildi. 
Soruşturmayı yapan polis, duruşmada iddiaları aktardı. Polis, 3 Ekim 2021 tarihinde saat 11.40 sıralarında Cihangir'de faaliyet gösteren Bozdağ Balıkçılık isimli iş yerinde çalışan Adeel Younas’ın iş yerine müşteri olarak gelen iki erkek şahsın satın aldığı 6 adet çipurayı cam sil ve plastik çekiciyle birlikte tartarak, 253,80 TL hesap çıkardığını söyledi. 
Polis, zanlının 6 balık için 183 TL alması gerekirken, hileyle 253,80 TL para tahsil ettiğini ifade etti. 
Polis, zanlının müşterilerden fazladan aldığı 70.80 TL'yi ise çaldığını belirtti. Olayın 6 Ekim 2021 tarihinde rapor edildiğini belirten polis, hilede kullanılan cam sil ve plastik çekicin emare olarak alındığını, zanlı Adeel Younas’ın ise tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının benzeri suçu işleyip, işlemediğinin araştırılacağını, alınacak birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.
 

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