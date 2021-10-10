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1 can kaybı var

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Ülke genelinde yapılan 22 bin 2 testten  59’u yerel 75 pozitif vakaya rastlandı

1 can kaybı var
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 22 bin 2 test yapıldığını, 59’u yerel 75 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin vefat ettiğini, 69 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Açıklamada 10 kişinin yurt dışından geldiği, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 59 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.
23 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’nden. 

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