Türkiye’yi şikayet etti

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Maraş konusunu görüşerek, Türkiye’nin buradaki faaliyetlerini şikayet etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümünde ilkelere dayanan tezlere verdiği destekten dolayı Polonya’ya teşekkürlerini sundu.

Dimitriu görüşme sırasında Türkiye’nin, kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerini de şikayet ederken Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere yeniden başlaması konusunda hazır olduğunu yineledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin ilkelere dayalı tezlerini teyit ederken ülkesinin, uluslararası hukuka saygı duyulmasına verdiği önemi de dile getirdi.

Atina yolcusu

Bu arada Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Atina’ya gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Biraz Gecikmeli Olarak Atina’da” başlıklı haberinde Annita Dimitriu’nun meclis başkanlığı görevini devraldığı günden itibaren amacının ilk resmi ziyaretini Atina’ya gerçekleştirmek olduğunu ancak zaman darlığı, araya yaz ayının girmesi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurul toplantısı için yurt dışında olması nedeniyle bu ziyaretin gerçekleştirilemediğine dikkati çekti.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Yunanistan Meclis Başkanı’nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak için yarın Atina’ya gideceğini yazan gazete Dimitriu’nun Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı tarafından kabul edileceğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, Yunan meclisindeki siyasi parti temsilcileri ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de görüşecek.