Özellikle telefon ‘büyük dert’

Ömer KADİROĞLU

Devlet dairelerinde iş yaptırmak veya sorun çözmek eskisi kadar kolay değil. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan vatandaşlar, özellikle telefon hizmetleri ve sağlıkta ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtirken “bunun tek sorumlusu çalışanlar değildir. Devletin ihmalleri, malzeme ve deneyimli personel eksikliği vardır” diyor.

Telefon arızası olduğu zaman başvuru yapıldığı halde tamiratın geciktiğini, bazı hallerde ilgili dairenin kapısını aşındırdıklarını belirten vatandaşlar, özeldeki hizmetlerin daha verimli olduğunu ve işlerin daha hızlı ilerlediğini söylüyor.

Ne dediler…?

Yakup Yıldız:

Kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğum hizmetlerden asla memnun değilim. Özellikle bu son dönemdeki yönetimden hiç memnun değilim. Kamuda çalışıyorum ve buna rağmen bunu söylüyorum. Eskiden çok daha iyi bir yönetim vardı ancak şimdi kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri çok bozuldu. Evimde bir şey bozulduğu zaman elimden geldiği için özelden pek hizmet almıyorum.

Salih Ünlüsoy:

Devlet dairelerinden aldığım hizmetlerden çok da memnun değilim. İşlerimizi yapabilmek için uzun süre beklemek ya da birkaç kez gitmek gerekiyor. Eskiden kamu kurumlarındaki hizmetler daha iyiydi. Şimdi Bilgisayarlar olmasına rağmen çok gecikmeler yaşıyoruz. Özelden de zaman zaman elektrik, su tesisatı ve benzeri hizmetler alıyorum. Onların hizmetlerinden çok memnunum. Aradığınız zaman hemen gelip işinizi yapıyorlar. Devletten de beklentimiz vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunmalarıdır…

Sinan Esendal:

Devlet dairelerindeki işlerimi artık online olarak yapıyoruz. Kızım yardımcı oluyor ve işimizi öyle yapıyoruz. Devlet dairelerinden hizmet alan vatandaşların bir çoğu aldıkları hizmetlerden özellikle de hastaneden alınan hizmetlerden şikâyetçidirler. Devletin hizmetlerinin yanında özel sektörden de hizmetler alıyoruz. Su, elektrik ve benzeri alanlarda işimiz olduğunda arıyorum hemen gelip kısa sürede içimi yapıyorlar.

Hasan Dönmez:

İşimin olduğu daireye gittiğim zaman çok fazla beklemiyorum. Ben şahsen memnunun.Özeldeki işler de hızlı gidiyor. Bir elektrik, su veya başka sorunlar olduğunda hemen usta arıyorum kısa sürede gelip işimi hallediyorlar.

Erkut Mahsucu:

Devlet Dairelerinden aldığımız hizmetlerden memnun değiliz. Corona nedeniyle online sisteme geçildi ve insanlarda biraz rahatlama oldu ancak bu online işlemlerden anlamayan insanlar yine sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca online sistemde de zaman zaman yaşanan sıkıntılar oluyor. Biz devlete para kazandırmak için dairelere gittiğimiz zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında bu sistemin getirdiği sorunlardır. Devlet personel yetersizliğini gidermek için istihdam yapmıyor var olan personelin bir kısmı da iş bilen değildir. Özel sektörden de hizmetler de var. Özel sektörden aldığımız hizmetlerde sorun yaşamıyorum. Bir elektrik, su ve benzeri işlerim olduğu zaman usta arıyorum gelip hızlıca arızayı gideriyor. Sizler de bir özel medya kuruluşusunuz. Yaptığınız işler ortada. Köy köy geziyorsunuz halkın sorunlarını dinliyorsunuz büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Bir de devlet kanalına bakın büyük bir hizmet veriyor mu?

Hilmi Miralay:

Devlet dairelerinden almış olduğum hizmetlerden memnun değilim. Bazı dairelerde çok yavaş iş yapılıyor bazılarında iş yapılmıyor. Devlette iş yaptırmaya gittiğinizde saatlerce beklemek veya birkaç kez gitmeniz gerekiyor. Özel sektörden de zaman zaman hizmet alıyorum ve aradığınız zaman adam gelip hemen işi yapıyor ve sorunu çözüyor ancak devlet böle değil. Devlete de para veriyoruz ancak iş yapmıyorlar…

Emine Sönmez:

Devlet dairelerinden aldığımız hizmetlerden kesinlikle memnun değilim. İş yaptırmak için gittiğimiz dairede saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Torpilin varsa işiniz oluyor yoksa işiniz olmuyor. Eskiden bir daireye gittiğimiz zaman hızlıca işlerimizi yapar çıkardık ancak şimdi hepsi lay lay lom. Özelden de hizmet alıyorum ve bir işimiz olduğunda telefon açıyoruz hemen adam gelip işlerimizi yapıyorlar. Özel sektörde çalışıyorum hastaneye gitmek için yarım saat izin alıyorum yarım günüm orada geçiyor. Bu sorunların düzelmesi ve işlerimizi dairelerde hızlıca halledebileceğimiz bir sistemin oluşturulmasını istiyoruz…

Ahmet Aziz Üstat:

En son bir tapu işi için daireye gittim o işim de çok uzun sürmedi. Bu ülkede eğer bir tanıdığınız varsa kısa zaman içinde işinizi halledebiliyorsunuz. Zaman zaman özel sektörden de hizmetler alıyorum. Bir elektrik işi, tesisat veya yapı işlerinde dışarıdan aldığım hizmetlerden de memnunum.

Hüseyin Bilal:

Özel sektörden de aldığım hizmetlerden çok memnunum. Bir işimiz olduğu zaman aradığımızda hemen gelip işimizi yapıyorlar. Devlet dairelerinde ise işimiz olduğu zaman bir şekilde hallediyoruz. Şikayetçi değilim.