Stratejik plan

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ın ekonomik ve yatırım çıkarlarını ileri götürmek üzere, ilgili bakanlıkların belirleyeceği yetkiler kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve diplomatik misyonları eliyle yürütülecek “2021-2023 Stratejik Ekonomi Diplomasisi’ne onay verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, onaylanan Stratejik Ekonomi Diplomasisi çerçevesinde ekonomi diplomasisinin, Rum Yönetiminin politikaları ve ilgili bakanlıkların, Stratejik Bütçe Çerçeve Politikası’na ve yıllık bütçeye entegre siyasi öncelikleri eksenine denk yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Stratejik Ekonomi Diplomasisini uygulayarak ülkenin siyasi önceliklerini ve ekonomik çıkarlarını yurt dışında lanse edeceği ve bu yolla Güney Kıbrıs’ın ekonomik ve yatırım ekosisteminin diğer ana bileşenlerinin kolaylaştırıp destek vereceği kaydedildi. Stratejik Ekonomi Diplomasisi ile yabancı yatırım, inovasyon, ticaret ve ulusal imajın (branding) yurtdışında artırılması, hükümetin olanakları ile uluslararasındaki nüfuzu artırılarak diplomatik ilişkilerden doğan menfaati artırmak istendiği belirtildi.

İngiliz üs bölgesi

Haravgi gazetesi Rum Bakanlar Kurulu’nun İngiliz üsler bölgesi içerisinde genç yatırımcılık faaliyetlerini güçlendirmek için destek ödenekleri kararlaştırdığını bildirdi.

Habere göre, İngiliz üs bölgeleri içerisinde yaşayanlar öncelikli olmak üzere ve bu bölgede yatırım yapmak isteyenlere sağlanan doğrudan destek için 2021 bütçesine konulan 1 milyon Euro 2022’de 1 milyon 200 bin Euro’ya çıkarıldı.

Bu plan kapsamında yeni yatırım faaliyet desteğine 18-29 yaş aralığındaki işsiz ve maaşlı gençler, 30-50 yaş aralığındaki erkekler, 30-55 yaş aralığındaki kadınlar başvurabilecek. Her bir destek talebine verilecek azami desteğin 120 bin Euro olduğu, 18-29 yaş grubundaki genç girişimcilere yüzde 70, diğer yaş grubundaki girişimcilere de yüzde 60 oranında doğrudan destek sağlanacağı belirtildi.

Genç girişimcilere destek

Yine Haravgi’ye göre Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos Rum yönetiminin teknoloji ve bilişim şirketleri ile genç girişimciler için bir yatırımcılık ortam yaratmayı hedeflediğini, bu çerçevede çok yakında bazı somut önlemler ilan edileceğini kaydetti.

Kokkinos, Limasol’da başlayan “Cyprus IT Forum 2021”de okunan açıklamasında yeni tip koronavirüs sürecinin rekabetçilik, sürdürülebilirlik ve refahın büyük ölçüde bölgesel bir teknoloji ve inovasyon kavşağı oluşturmaya bağlı olduğunu öğrettiğine dikkat çekti. Ellerindeki; insan dinamiği, jeostratejik konum ve dost yatırım çevresi avantajlarını kullanarak bilim, teknoloji ve inovasyon temelinde yeni ve sürdürülebilir bir ekonomi bacağı yaratmak niyetinde olduklarını anlattı.

Kokkinos Rum yönetiminin ayrıca teknoloji şirketleri ve genç girişimcilerin (startups) gelişimine olanak tanıyacak bir yatırım ortamı yaratma niyetinde olduğunu ve çok yakında, bunlara olanak sağlayacak önlemler açıklayacağını belirtti.