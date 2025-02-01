Fiziksel ve ruhsal tahribat

Suna ERDEN

Uyuşturucu suçundan 2022 yılında 4 buçuk yıl hapse mahkum edilen ancak Merkezi Cezaevinden sevgilisi Zümrüt Deniz aracılılığıyla eroin ticareti yapan 55 yaşındaki Murat Aykol 16 yıl hapse mahkum edildi. Deniz; narkotik ekipleri tarafından düzenlenen ‘Karagül’ Operasyonuyla yakalanmış ve 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ağır cezada yargılanan Murat Aykol, Zümrüt Deniz aracılığıyla toplam 3 kilo 166 gram metamfetamin, 2 kilo 933 gram ham afyon ve 750 gram eroin temini ve ticareti için cezaevinden telefonla talimat verme suçlarından 16 yıl hapse mahkum edilirken; kararı okuyan mahkeme başkanı, sanığın tasarruf ettiği 3 tür uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu; fiziksel ve ruhsal tahribata yol açtığını söyledi.

Sevgilisini aracı yaptı

Kararı okuyan Ağır Ceza Heyeti başkanı, cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan sanığın uyuşturucuyu, telefon vasıtasıyla irtibat kurduğu sevgilisinin aracılığı ile temin edilmesini sağladığını belirtti. Başkan, cezaevinde telefonlar dinlendiği için sanığın sevgilisi ile geliştirdikleri şifreli bir dil ile konuştuklarını kaydetti.

Mahkeme Başkanı, sanığın uyuşturucu suçundan ıslah olmak için gönderildiği cezaevinde yine suç organize ettiğini, telefonla talimatlar verdiğini açıkladı. Başkan, sanığın cezaevinde başka bir suç işlemesini ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Zümrüt Deniz’in 13 yıl hapse mahkûm edildiğini kaydeden Başkan, ancak sanığın söz konusu suçta temel rolde olduğunu, organize eden ve yöneten kişi olduğunu, Deniz’den daha fazla ağır suç işlediğini belirtti. Uyuşturucu suçlarının toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Başkan, sanığı 16 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Cezaevinde rahat durmadı

Sanık Aykol, 7 Ocak 2022 tarihinde 226 gram eroin türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

Sanık, 2022 yılı Mayıs ayında sevgilisine cezaevinden talimat verip, 3 kilo 166 gram metamfetamin,

2 kilo 933 gram ham afyon ve 750 gram eroin temin edilmesini sağlamıştı. Sanık, yine cezaevinden telefonla uyuşturucunun pazarlanması için talimatlar vermişti.

Cezaevinden eroin ticareti Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 7 Temmuz 2022 tarihinde Lefkoşa’da düzenlediği Karagül Operasyonuyla ortaya çıkmıştı. Operasyonda 3 kilo 166 gram metamfetamin, 2 kilo 933 gram ham afyon ve 750 gram eroinle yakalanan Zümrüt Deniz, kendisini Aykol’un yönlendirdiğini itiraf etmişti.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025, 09:35