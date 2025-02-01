Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aynı yerde çalıştığı iş arkadaşı 38 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 57 yaşındaki Sultan Sünmez (E) şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının iş yerinde çalışma arkadaşının kalçasını sıkarak “Taş gibisin” dediği belirtildi. Tutuklanan zanlının ifadesinde, “Kilo aldım dedi, bende memnun etmek için öyle yaptım” diyerek savunma yaptı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlının 30 Ocak 2025 tarihinde çalışmakta olduğu pastane içerisinde, iş arkadaşı olan müşteki kadının kalçasını sıkarak, “Taş gibisin” dediğini açıkladı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlının, “Kilo aldığını söylemişti, bende memnun etmek için öyle dedim” şeklinde ifade verdiğini belirten polis; soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bir hata oldu, çok özür dilerim, hepsi iyi niyetle oldu” diyerek ilginç savunmasını sürdürdü. Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

