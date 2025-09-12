Adada huzur sağlandı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirildi. Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” dün icra edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatta yaptığı konuşmada Mehmetçik ve Mücahitlerin Kıbrıs’a barışı getirdiğini hatırlattı.

Tatbikatı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Tümgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Serdar Konak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Samet Yüksel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Soner Kazankaya, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ile çok sayıda askeri yetkili ve basın mensubu izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, komando birliklerince karşılandıktan sonra KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından tatbikat başladı.

Tatar: Barış ve huzur sağlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatın başarıyla icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarından 1974 Barış Harekâtı’na kadar geçen süreçte can ve mal güvenliği tehdit altına girdiğinde Mehmetçik ve Mücahitlerin el ele vererek barış ve huzuru sağladığını hatırlattı.

Tatar, “Tatbikatta da gelişen milli savunma sanayisi ve yüksek eğitimle her türlü duruma hazır olunduğu bir kez daha gösterilmiştir. Bizim güvenliğimizin ve KKTC’deki huzurun teminatı Mehmetçik ve Mücahitlerimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca tatbikatın planlanmasında ve icrasında görev alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile tüm Mehmetçik ve Mücahitleri tebrik etti.

Kılınç: Tatbikat, görevleri en etkin şekilde icra etmeyi hedefliyor

KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve GKK unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, amaçlarının planlı görevleri en etkin şekilde icra edebilme seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında ise uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fiili bölüm ve askeri gösteriler

2019 yılında ilk kez düzenlenen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen tatbikat, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına yapıldı. Operatif seviyede birleşik, müşterek, fiili ve atışlı olarak planlanan tatbikatta; tabur görev kuvveti tatbikatları, sızma, hava hücum, hava indirme, birleşme, muharebe ve arama-kurtarma harekâtları icra edildi.

Tatbikatta ayrıca G Sınıfı Fırkateyn, Kılıç-II Sınıfı Hücumbot, ATS Sınıfı Römorkör, F-16 savaş uçakları, CN-235 (CASA) nakliye uçağı, T-129 Atak ve T-70 Sikorsky helikopterleri, AS-532 Cougar helikopteri, Bayraktar TB2 ve Anka İHA/SİHA’lar ile M48 A5T2 tankları kullanıldı.

Tatbikatın fiili bölümünde paraşütçüler Türkiye ve KKTC bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi. Ardından helikopterden inen komando ekibi taşıdıkları bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Hava ve deniz unsurları tören geçişi yaptı.

Program, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tatbikatı icra eden personele ödül vermesi ve protokolün silah sergi alanını gezmesiyle sona erdi.

Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği’ni ziyaret etti.

Erenköy Direnişinin, Çanakkale Zaferi ile eşdeğer olduğunu kaydeden Tatar, yazılan destanın gelecek nesillere sürekli hatırlatılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in müdahalesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı müdahale hakkının kullanıldığı ilk adım olduğuna vurgu yaparak, Erenköy Direnişinin, Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süreye zemin hazırladığını kaydetti.