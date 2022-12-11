Tümü cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen olayda dedikodu yaptığı gerekçesiyle Ahmed Nader’i evinden alıp ağaçlık alana kaçırdıktan sonra önce darp edip, ardından para ve telefonunu çalan 4 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle duruşmaya çıkarılan zanlıların tümü ‘soygun, zorla insan kaçırma ve ciddi darp’ gibi ağır suçlardan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy İsmail Mohamed, Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali’nin arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan Ahmed Nader’in Küçük Kaymaklı'daki evini gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ahmed Nader’i okula götüreceklerini söyleyip, plakası tespit edilemeyen bir araca bindirdiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların Nader’i Hamitköy'de ağaçlık bir bölgeye götürüp yüzüne ve başına yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra iPhone 6 marka telefonunu ve 100 dolarını almak suretiyle soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 1 Aralık 2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed’in ikametgahında yapılan aramada Ahmed Nader’e ait iPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları ‘soygun, zorla insan kaçırma ve ciddi darp’ suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.