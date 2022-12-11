banner564
banner556

Tümü cezaevinde

banner587

Arkadaşlarını ormanlık alana götürüp darp ettikten sonra parasını ve telefonunu çalmakla suçlanan 4 zanlı tutuklu yargılanacak

banner589
Tümü cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen olayda dedikodu yaptığı gerekçesiyle Ahmed Nader’i evinden alıp ağaçlık alana kaçırdıktan sonra önce darp edip, ardından para ve telefonunu çalan 4 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Teminat talebiyle duruşmaya çıkarılan zanlıların tümü ‘soygun, zorla insan kaçırma ve ciddi darp’ gibi ağır suçlardan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı yapan polis, Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy İsmail Mohamed, Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali’nin  arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan Ahmed Nader’in Küçük Kaymaklı'daki evini gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ahmed Nader’i okula götüreceklerini söyleyip, plakası tespit edilemeyen bir araca bindirdiklerini ifade etti. 
Polis, zanlıların Nader’i Hamitköy'de ağaçlık bir bölgeye götürüp yüzüne ve başına yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra iPhone 6 marka telefonunu ve 100 dolarını almak suretiyle  soygun suçunu işlediklerini anlattı. 
Polis, zanlıların 1 Aralık 2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed’in ikametgahında yapılan aramada Ahmed Nader’e ait iPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme zanlıları ‘soygun, zorla insan kaçırma ve ciddi darp’ suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.  

banner571

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Terör örgütünden ‘ölüm tehdidi’
Terör örgütünden ‘ölüm tehdidi’
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner581

banner473