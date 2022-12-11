Yılbaşı turlarına eski ilgi yok

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını öncesinde büyük ilgi gören Türkiye ve Avrupa turlarına bu yıl ilginin çok az olduğu belirtiliyor. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yılbaşında 3 günlük İzmir, Çeşme, Alaçatı, İstanbul ve Kapadokya turları kişi başı 6 bin ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor. Tur operatörleri, ekonomik koşullar nedeniyle tatile çıkanların sayısında bir miktar azalma olduğunu belirtirken “yine de ödeme gücü olanlar taksitli tatil paketleriyle ilgileniyor ve rezervasyon yapıyor” diyor.

Demtur Genel Müdürü Melis Gülcan Diyalog’a yaptığı açıklamada, yurt dışı tatillerde önceliğin Türkiye olduğunu, bunu Dubai’nin izlediğini belirtirken, yılbaşı nedeniyle KKTC’deki otellere de büyük ilgi olduğunu söyledi. Gülcan “Uçak biletleri bu denli yüksek olmasaydı, KKTC’ye turist akışı çok daha fazla olurdu” dedi. Kösezade Turizm yetkilisi Murat Karahan ise yılbaşında 4 gece Uludağ turu için kişi başı 14 bin liranın gözden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Demtur Genel Müdürü Melis Gülcan sorularımızı şöyle yanıtladı:



Soru: Demtur olarak bu yılbaşında nerelere turlarınız vardır?..

Yanıt: Bu yılbaşı hem incoming hem de outgoing yaptık. İnsanlar yeni bir başlangıç olsun uğur olsun diyerek kendilerine ve aile bütçelerine uygun yerleri seçip bir yerlere gitmeyi tercih ediyorlar.

Bu tatil; kısa olması nedeniyle birkaç günlük Avrupa kaçamağı yapılmasına, Dubai turuna ve elbette ki şans denemek, muhteşem havadan faydalanmak adına KKTC den yana kullanıldı. Ah birde bu KKTC uçak fiyatları bu denli yüksek olmasaydı…

Soru: Yurt dışı seyahatin kişi başı maliyeti nedir?..

Yanıt: Her bütçeye göre fiyatlar mevcut… Ama elbette ki pahalılık sebebi ile geçen yıldan çok daha farklı fiyatlar mevcut… İstediğiniz tatil tarzına göre kişi başı gecelik bin 500-2 bin TL’den başlayan fiyatlar mevcut. Elbette ki taksit imkanları daha cazip hale getiriyor.



Soru: Geçmiş yıllarla mukayese yaptığınız zaman yurt dışı turlara ilginin ekonomik koşullar nedeniyle azaldığını söyleyebilir misiniz?

Yanıt: Tatil niyeti olan insan o ya taksitle ya da daha uygun bütçeli bir yerlere giderek o tatili yapıyor. İnsanlar daha önceleri senede belki 5-6 yer geziyorlardı. Şimdi o kesim bu gezilerin sayısını 2 veya 3’e düşürdü.

Ama gerçek şu ki; muhakkak tatile çıkılıyor. İnsanlar bunu hak olarak görüyor.

Bizlerde Demtur olarak elimizden geldiğince alternatif sunarak onların bu isteğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.



Turizm acenteleri ilgi az diyor

Öte yandan Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu bazı turizm acenteleri ise turlara ilginin az olduğunu söyledi. Ekonomik krizin insanların bütçelerini zorladığını ifade eden işletme sahipleri, bu durumun satışlarına da yansıdığını kaydetti. Acentelerinin görüşleri şu şekilde oldu:

Tezer Mercan (Tez Tour Seyahat)

“Yılbaşı Turları için fiyat soran çok ancak eskisi gibi tur satın almaya rağbet yok. Türkiye turları için 3 gün konaklama dâhil minimum 10 bin TL civarında bir rakam ödenmesi gerekiyor. Türkiye turlarında Bursa, İstanbul, Kartepe gibi yerler 10 bin civarındayken eğer Uludağ turu ve Uludağ’da konaklama istenirse bu rakam 20 bin civarında oluyor. Yılbaşı için tur satın alanlar genel olarak İstanbul, Uludağ ve Avrupa turlarını tercih ediyor. Avrupa turları da 2 gün 20 bin civarındadır. Ekonomik sıkıntılar ve turizmin güvensizliği nedeniyle artık eskisi gibi insanlar yılbaşı gibi özel günlerde yurt dışı turu satın alamıyor.”

Okan Polatkan (Polatkan Turizm)

“Yılbaşı için Türkiye turumuz yok. Avrupa, Dubai, Mısır gibi yerlere kısa programlarımız var ve minimum 500 Euro (10 bin TL) civarındadır. Bu paketlerde 3 gece 4 gün olan turlar, 5 gece 6 gün olan veya bir hafta olan yerler vardır. Fiyatlar da destinasyona göre değişiyor. Belgrat, Saraybosna, Budapeşte, Barselona, Dubai ve Mısır öne çıkan destinasyonlardır. Bu ekonomik şartlarda ne yazık ki eskisi gibi tur satışı yoktur. 3 gece 4 gün tatiller tercih ediliyor ve tek şehir olarak tur satın alınıyor ancak ekonomik şartlar satışları olumsuz yönde etkiliyor.”

Murat Karahan (Kösezade Turizm)

“Yılbaşında yurt dışı turlarımız 649 Euro, 3 gecelik Paris turumuz var. 4 gece 5 gün Uludağ turumuz kişi başı 16 bin 500 TL. Türkiye’de 5 yıldızlı bir otelde 2 gece konaklama dahil 14 bin 500 lira fiyatlarımız var. Türkiye paketlerine eskisi gibi rağbet yok, yurt içinde yani Kıbrıs otellerinde daha çok rağbet var. Tatil satın alımındaki düşüşü ekonomik sıkıntılara bağlayabiliriz. Çünkü fiyatlar üç katı artmıştır. Bu rakamların yüzde 40’ı uçak biletlerine gidiyor. Uçak biletlerinin fiyatları düşerse tatil paket fiyatları da otomatik olarak düşer.”

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022, 02:14