‘Mağdurum’

Girne'de bir restoranın erkekler tuvaletinde personel tarafından unutulan çantadan 2 bin 275 lira çaldığı iddia edilen Hatice Düzgören, 8 gün sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapacağı esnada yakalandı. Tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, suçlamaları kabul etmediğini, çalındığı söylenen paradan çok daha fazlasını uçak biletine harcadığını ancak tutuklandığı için biletinin yandığını söyledi ve “Mağdur oldum” dedi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru ise çanta unutulduktan sonra tuvalete giren tek kişinin zanlı olduğunu açıkladı.

Polis, Hatice Düzgören'in 1 Aralık 2022 tarihinde Girne'de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranın, erkekler tuvaletinin içerisinde personel tarafından unutulan çantanın içerisindeki 2 bin 275 TL parayı çaldığını aktardı. Polis, kameraların incelendiğini, tuvalette çantanın unutulmasından sonra giren tek kişinin Hatice Düzgören'in olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, daha sonra zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, soruşturmanın sürdüğünü ve aranan emare olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Polisin iddialarının ardından söz hakkı verilen zanlı ise suçsuz olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, “Uçağa binemedim. Çalındığı söylenen paradan daha fazla bilet parası verdim ancak biletim yandı ve mağdur oldum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.