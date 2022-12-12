Sosyal konut müjdesi verdi

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa’ya gitti, Maraş’ı ziyaret etti. Maraş sakinlerinin yoğun ilgisine teşekkür eden Üstel, sırasıyla Demokrat Parti Lokali, Timisin Kahvesi, M.A. Doğan Kahvesi, Anadolu Meydan Kahvesi Piyale Paşa Mahalle Muhtarlığını ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Üstel, hükümete yarım kalan işleri bitirmek, problemleri çözmek ve güçlü KKTC’yi yaratmak için geldiklerini vurguladı. Ünal Üstel, Maraş’ı ziyaretinde gençlere sosyal konut projesi verdi.

Projeyle ilgili görüşmelerin yapıldığını ve sona gelindiğini belirten Üstel,” Gençlerimiz uygun fiyatlarla ev sahibi olacak. Bu onlara vaadimiz değil sözümüzdür” dedi.

Hükümet ortakları ile ilk günden beri halka daha iyi hizmet sağlamak için çalıştıklarını belirten Üstel, “Hükümet ortaklarımızla birlikte karar verip, birlikte hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ağzımızdan ne çıktıysa hepsini birer birer yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

2027 yılına kadar iktidardayız

2013’den beri istikrarsız hükümetler nedeniyle projelerin yarım kaldığına işaret eden Başbakan Üstel, yapılan çalışmalardan bahsetti. Koalisyon ortakları ile hükümetin 2027 yılına kadar iktidarda olduklarına vurgu yapan Üstel, “Bugüne kadar eksik kalan her projenin, yasanın müsebbibi istikrarsız hükümetlerdi. Biz geldik ve yarım kalan projelerimizi bitirmek için önce yollarımızdan başladık. Meclisin tozlu raflarında kalan yasaları yeniden gözden geçirdik. Hastane ihalelerini tamamladık. 2013’den beri yarım kalan Güzelyurt- Lefke Yolu’nu bitirdik. Girne- Alsancak Yolu’nu bitiriyoruz. Hepsini sırasıyla yapıyoruz” dedi.



Ülkemizi şekillendireceğiz

UBP’nin KKTC’yi kuran ve yaşatma kararlılığı içinde olan bir parti olduğunun altını çizen Üstel, “Dünya şekillenirken biz de ülkemizi şekillendireceğiz. Yerel yönetimlerde ülkemizi yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

Halkın yanında olduklarını belirten Üstel, “Sizlere söz veriyoruz. Bize güvenin. Adaylarımıza güvenin. Ne söylersek yapacağız ve yapıyoruz. Asgari ücretli çalışandan vergiyi muaf yaptık. Bakın, buna bugüne kadar kimse cesaret gösteremedi ama biz o cesareti gösterdik“ dedi.

Dünyada yaşanan küresel krizin ülkemizi etkilediğine dikkat çeken Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteği ile duran ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını dile getirdi.

Ana vatanımız yanı başımızda

Erdoğan’ın BM konuşması ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsatan Üstel, “Ana vatanımız yanı başımızdadır. Devletimize sahip çıkacağız ve ülkemizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

KKTC’ye inanmıyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde muhalefetin bulunmadığını anımsatan Üstel, “Muhalefet tenezzül edip gelmediler. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi ile Millet Bahçesi’nin yapılacağını müjdeledi ve 15 Kasım’da açılacak. Bunlar KKTC’nin simgesi, mührü olacaktır. Ama muhalefet bunu başka türlü lanse ediyor ve KKTC’ye inanmıyorlar” diye konuştu.

Muhalefet partisini eleştiren Üstel, “Muhalefet partileri değişik senaryolar yazıyor. Geçenlerde aday tanıtım filmini izledim ne bir Türk Bayrağı ne bir KKTC bayrağı var. Onların amacı bizi Rumlara yama yamak. Milli davamız dedim canları sıkıldı. Biz Rumlara yama olmayacağız. Biz ayrı bir devletiz, biz KKTC’yiz” dedi.

Özcenk için destek istedi

UBP Başkanı Ünal Üstel, ziyaretlerin ardından Gazimağusa UBP Maraş Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı.

18 adayın hükümet ortakları ile müşterek belirlendiğini ifade eden Üstel, şunları söyledi:

“Müsterih olun. Maraş’ı kimse unutmadı ve unutturmayız. Sizler için gereğini yapacağına inancı içinde olduğum Dr. Erdal Özcenk sorunları birer birer çözecektir.”

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk’e halktan destek sözü isteyen Üstel, “Belediye başkanımız ne söylediyse hükümet olarak arkasındayız. İddialıyız, kararlıyız ve inançlıyız” ifadelerini kullandı.

