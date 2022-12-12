Yüzleri kızarmıyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin gözaltına alınmasını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, KKTC’deki duruma dikkat çekti.

Özersay şunları belirtti:

“AB çok ciddi bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Parlamento Başkan yardımcılarından birisi olan Yunanlı parlamenter Eva Kaili de şüpheliler arasında ve Belçika polisi tarafından tutuklanıp sorgulandı. Yunanistan’daki PASOK partisi 24 saat içerisinde vekili ihraç kararı aldı ve AP’de üyesi olduğu Sosyalist grup da vekilin üyeliğini askıya aldı.

Düşünsenize Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemeleri için Katar’dan rüşvet aldıkları iddia ediliyor. AB kurumlarının zaten sıkıntılı olan itibarı ciddi şekilde zedelenecek gibi görünüyor.

Ülkemizde kara paranın, kaçak yakıtın, rüşvetin, her türlü siyasi ahlaksızlığın normalleştirilmeye çalışıldığı, bu tür olaylara karışanların hiç yüzleri kızarmadan sanki yaptıkları bir marifetmiş gibi etrafta pozlar verip etkinliklerde ve açılışlarda boy gösterdikleri bir dönemden geçerken sadece devlet mekanizması içerisinde değil, uluslararası örgütlerde de demokrasi krizinin ve yoksulluğun en önemli nedenlerinden birisinin yolsuzluk olduğunu kavradığımızda iyi yönetime dair anlamlı bir yol alabileceğiz.”



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 10:41